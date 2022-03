Profesori ekonómie v Nemecku očakávajú tohtoročnú infláciu nad štyrmi percentami, väčšina je za okamžitý zásah ECB

Želaná inflácia je pod dvomi percentami

Úrokovú sadzbu vidia na jednom percente

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Nemeckí ekonómovia očakávajú, že inflácia v krajine v tomto roku bude na úrovni 4,4 percenta a v nasledujúcom roku vo výške 3,4 percenta.Vyplýva to z prieskumu mníchovského inštitútu Ifo a denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), v ktorom oslovili 145 profesorov ekonómie. Inštitút Ifo o tom informoval v správe, ktorú zverejnil v utorok.Keďže podľa Európskej centrálnej banky (ECB) je želaná inflácia tesne pod úrovňou 2 percentá, podľa 75 percent oslovených by banka ihneď mala začať bojovať proti inflácii. Podľa 69 percent oslovených by bolo najprimeranejším opatrením zvýšenie úrokov.„Ruská vojna proti Ukrajine pridala ďalší stimul k už aj tak vysokej inflácii," povedal výskumník inštitútu Ifo Niklas Potrafke. „ECB by teraz mala zvýšiť úroky, aby bojovala proti inflácii," dodal.Na otázku, ako vysoko by v závere roku 2022 mala byť kľúčová úroková sadzba ECB, účastníci prieskumu Ifo a FAZ v priemere uviedli, že by mala byť na úrovni 1 percento.Zhruba 40 percent oslovených si myslí, že ECB by nemala opäť realizovať cielené dlhodobé refinančné operácie (TLTRO) a podobný podiel respondentov je za redukciu alebo úplné zrušenie kvantitatívneho uvoľňovania.