Profesori z UPJŠ: Vznik ČSR mal význam pre rozvoj národnej identity

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Košice 28. októbra (TASR) – Historický odkaz prvej Československej republiky (ČSR) je o viere v dosiahnutie zdanlivo nemožného, tvrdia to historici a politológovia z Filozofickej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Pripomínajú, že spoločný štát bol do začiatku prvej svetovej vojny okrajovým politickým projektom. TASR o tom informoval Marián Gladiš z FF UPJŠ.povedal vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach Martin Pekár.Významnú úlohu v procese kreovania ČSR zohrala aj Deklarácia slovenského národa prijatá 30. októbra 1918 v Martine." uviedla vedúca Katedry politológie FF UPJŠ Marcela Gbúrová.Aj keď spoločná republika pred štvrťstoročím zanikla, podľa jej slov pozitívne ovplyvňuje vzťahy Slovákov a Čechov doteraz. „povedala.Ako pripomenul historik Pekár, realizácia spoločného štátu sa z medzinárodnopolitického hľadiska javila až do začiatku roka 1918 ako iluzórna.dodal. Podľa jeho slov príbeh Československa ukazuje, že demokracia má svoje limity a jej hodnoty nie je možné rozvíjať bez reálnej každodennej práce.dodal s tým, že napriek problematickej minulosti a rozpadu spoločného štátu sú toho najlepším dôkazom nadštandardné vzájomné vzťahy súčasnej Slovenskej republiky a jej obyvateľov k českým susedom.