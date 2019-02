Profil prezidentského kandidáta Józsefa Menyhárta

Na archívnej snímke József Menyhárt. Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily uchádzačov o prezidentskú funkciu.Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) vyslala do prezidentských volieb ako kandidáta svojho predsedu strany Józsefa Menyhárta. Jeho kandidatúru odsúhlasil slávnostný kongres v Dunajskej Strede, ktorý sa konal 29. septembra 2018 pri príležitosti 20. výročia vzniku SMK. Ako uviedol József Menyhárt, SMK chce týmto krokom ukázať, že má na to postaviť vlastného delegáta maďarskej národnosti, ktorý bude zastupovať jej záujmy. Na sneme získal ako kandidát dôveru všetkých delegátov.József Menyhárt sa narodil v roku 1976 v Dunajskej Strede, vyrastal v neďalekej obci Vrakúň. Z tejto obce pochádza aj jeho manželka a tu vychovávajú svoje dve dcéry.Do školy začal chodiť v rodnej obci, maturoval na dunajskostredskom gymnáziu. Počas stredoškolských rokov prišiel do styku so skautským hnutím, ktoré od základov formovalo jeho zmýšľanie. V roku 1999 získal diplom na Univerzite Komenského v pedagogickom odbore maďarčina - nemčina. Následne bol doktorandom na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti.V rokoch 1999 a 2001 vyučoval na Súkromnom Gymnáziu v Galante, do roku 2004 pracoval ako organizátor v jazykovednom inštitúte Gramma, ktorý sa zaoberal otázkami používania jazyka. Od roku 2004 je pedagógom na Univerzite Filozofa Konštantína v Nitre.Už na základnej škole začal hrať na husliach a na gitare, neskôr sa venoval aj spievaniu. V roku 2000 spolu s ďalšími hudobníkmi založili formáciu Kicsi Hang, ktorá v roku 2013 vyhrala cenu Harmónia.Politicky sa začal angažovať ako 26-ročný v samospráve obce Vrakúň. V rokoch 2010 až 2014 bol zástupcom starostu. V roku 2013 bol zvolený za poslanca Trnavského samosprávneho kraja, neskôr bol predsedom Dunajskostredského okresného predsedníctva SMK.V roku 2016 bol zvolený za predsedu Strany maďarskej komunity (predtým Strana maďarskej koalície). Osud maďarskej komunity na Slovensku je jeho "". Jeho hlavným cieľom je čestne obstáť v zastupovaní záujmov tejto menšiny v otázkach školstva, kultúry a hospodárstva, obstáť v boji za zachovanie a prosperitu maďarskej národnosti na Slovensku.Hárky s 26.800 podpismi na podporu svojej prezidentskej kandidatúry odovzdal predseda SMK József Menyhárt v pondelok 28. januára. Pri tejto príležitosti v budove parlamentu uviedol, že chce byť hlasom Maďarov žijúcich na Slovensku a presadzovať chce témy, ktoré ich trápia. "" vyhlásil Menyhárt.