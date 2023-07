Progesívci vyzývajú na odvolanie Kollára, je treba vyslať signál, že násilie je netolerovateľné

Reči nestačia

Mimoriadna schôdza

4.7.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) apeluje na poslanecký zbor, aby odvolal predsedu Národnej rady (NR) SR Sme rodina ).Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku je potrebné vyslať spoločnosti signál, že násilie je netolerovateľné, a osobitne v prípade, ak ide o vysokopostaveného politika. Progresívci to uviedli v tlačovej správe, na Kollárovo odvolanie apelujú v súvislosti s prípadom jeho zbitej partnerky.„Viacero strán jeho konanie jednoznačne odsúdilo. Vyzývame ich preto, aby svoje slová potvrdili aj činmi, prišli na mimoriadnu schôdzu a zahlasovali za odvolanie Kollára. Sú situácie, keď reči nestačia, a toto je jedna z nich. Slovensko nemôže reprezentovať človek, ktorý otvorene hovorí, že použiť násilie voči žene je za istých okolností v poriadku, a že by to spravil znova," vraví šéf PS.Dodal, že považuje za dôležité, aby bolo nezávisle vyšetrené i podozrenie zo zneužívania štátnej moci na sledovanie partnerky predsedu parlamentu.Pod zvolanie mimoriadnej schôdze ku Kollárovmu odvolávaniu sa podpísal i poslanec PS Tomáš Valášek . Podľa poslanca je tolerovanie domáceho násilia neprijateľné a najvyšší zákonodarný orgán by to mal dať spoločnosti jednoznačne najavo.„Apelujem preto na mojich kolegov a kolegyne, aby schôdzu nevynechali a neuprednostnili vlastné záujmy pred záujmom množstva žien, ktoré na Slovensku denne čelia násiliu zo strany partnera,” vyzýva Valášek.Mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu predsedu parlamentu sa bude konať v utorok 4. júla od 14:00. Návrh na jeho odvolanie iniciovala strana Demokrati . Zdôvodňuje ho tým, že Kollár použil fyzické násilie voči svojej bývalej partnerke a vyhlásil, že by to spravil znova.