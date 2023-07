Hamran zhodnotil konanie polície v prípade vraždy v Dubnici. Dvíha sa mi žalúdok, reagoval na slová Kaliňáka (video)

Pobyt na slobode je nebezpečenstvom

Špecializovaný trestný súd vzal v sobotu 1. júla do väzby 36-ročného Jána M. obvineného z vraždy v Dubnici nad Váhom. Dôvodom je obava z možného úteku obvineného, a tiež z prípadného pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný surovým spôsobom a so sexuálnym motívom.

4.7.2023 (SITA.sk) - Príslušníci Policajného zboru konali v súvislosti s Jánom M., podozrivým z úkladnej vraždy ženy v Dubnici nad Váhom, v rámci svojich zákonných možností. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii policajný prezident Štefan Hamran . Zároveň pripomenul genézu celého prípadu.V decembri 2021 bolo podľa polície na Jána M. podané trestné oznámenie, na základe ktorého bol neskôr stíhaný pre prečin nebezpečného prenasledovania poškodenej Andrey B. V marci 2022 bol podozrivý vypočutý, pričom následne v apríli bol súdom vydaný príkaz na vyšetrenie jeho duševného stavu.V máji minulého roku bol Ján M. nakoniec zadržaný a súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Znalecký posudok z oblasti psychiatrie však konštatoval, že „Ján M. nebol v čase spáchania trestného činu schopný rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a toto svoje konanie nemohol v tom čase ovládať, pričom jeho pobyt na slobode v prípade neliečenia duševnej poruchy je pre spoločnosť nebezpečný".Na základe posudku bolo v auguste 2022 voči Jánovi M. zastavené trestné stíhanie a z výkonu väzby ho previezli na psychiatriu do Sučian. Začiatkom februára tohto roku bol z liečebne prepustený do ambulantnej starostlivosti.„Od tohto dňa až do spáchania skutku úkladnej vraždy polícia neeviduje žiadne oznámenie poškodenej v súvislosti s protiprávnou činnosťou Jána M," uviedol Hamran. Doplnil, že keďže trestné stíhanie bolo na základe znaleckého posudku zastavené, Ján M. už nespadal do kompetencie polície.Policajný prezident zároveň pripomenul, že Generálna prokuratúra SR avizovala, že preverí postup všetkých orgánov, ktoré sa na prípade podieľali.„Aj my vykonávame nejaké preverovanie vo vzťahu k iným orgánom," povedal Hamran. Zároveň kritizoval, že celú vec zneužívajú niektorí polici s cieľom útočiť na vedenie polície.Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) napríklad v jednej z diskusných relácii povedal, že Hamran sa poškodenej vysmial. Policajný prezident ho v tejto súvislosti vyzval na ospravedlnenie, inak zváži podľa vlastných slov právne kroky. „Zneužiť tak tragický prípad na vytĺkanie lacného politického kapitálu - dvíha sa mi žalúdok," vyhlásil policajný prezident.