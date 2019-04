Prognózy ECB sú príliš optimistické, tvrdia členovia Rady guvernérov

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 16. apríla (TASR) - Podľa niektorých predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB) sú ekonomické predpovede ECB príliš optimistické. Poukazujú na to, že problémy čínskej ekonomiky, ako aj napätie vo svetovom obchode pretrvávajú naďalej a so zlepšením v najbližšom období nepočítajú.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na štyri zdroje oboznámené s informáciami, niektorí členovia Rady guvernérov vyjadrili na minulotýždňovom zasadnutí ECB pochybnosti o predpokladanom oživení ekonomiky v 2. polroku a zopár z nich dokonca zapochybovalo o presnosti prognostických modelov ECB. Poukázali pritom na dlhú históriu revízií smerom nadol zo strany banky.ECB tvrdí, že viaceré faktory, ktoré brzdia ekonomický rast, sú len dočasné, takže ekonomika by sa v 2. polroku mala začať zotavovať. V tomto duchu sa cez víkend vyjadril aj prezident ECB Mario Draghi.Časť z členov Rady guvernérov si ale taká istá nie je. Tvrdia, že prekážky pre ekonomický rast zďaleka nie sú dočasné, takže sa s výrazným oživením ekonomiky počítať nedá, dodali zdroje.Aj keď napríklad dôsledky zavedenia nových emisných testov v Európskej únii je možné považovať za jednorazový faktor, iné budú mať dlhšie trvanie. K nim pesimistickí členovia Rady guvernérov zaradili postupné zmeny v chovaní zákazníkov, odklon od naftových áut, či slabší dopyt na čínskom trhu. Aj miernejší rast svetového obchodu bude podľa nich dlhodobejšia záležitosť a zdá sa, že aj obchodné vojny začínajú byť skôr normou než výnimkou.Podľa niektorých z členov Rady guvernérov by sa dokonca mala prehodnotiť súčasná metodológia ECB pri stanovovaní prognóz, nakoľko odhady banky sú permanentne prehnane optimistické a prakticky každý kvartál je odhad vývoja ekonomiky revidovaný smerom nadol, uviedli zdroje. ECB najnovšie očakáva, že ekonomika eurozóny dosiahne v roku 2019 rast na úrovni 1,1 %. Pred tromi mesiacmi banka ešte odhadovala, že ekonomika vzrastie o 1,7 %.