Program BUDDY vie, ako pomôcť stovkám detí z detských domovov

Súčasná situácia detí nevyrastajúcich v rodinách

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Program BUDDY pôsobí v štyroch slovenských krajoch na deviatich miestach na západe krajiny a momentálne sa stará o 90 BUDDY dvojíc. Každý môže už dnes pomôcť deťom v Trnave, Trenčíne, Nitre, Pečeňadoch, Holíči a Kolárove. Iba mužov - dobrovoľníkov potrebujeme do centier v Bratislave, Malackách, Bernolákove a Piešťanoch. V novembripre nových dobrovoľníkov aj v dvoch najväčších mestách na východe – v Košiciach a Prešove, kde program otvoril spolupráce s miestnymi Centrami pre deti a rodinu.Takmer 5000 detí u nás nemôže nevyrastať vo svojich rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Ich sociálne väzby zriedka siahajú mimo inštitúciu a ich pohľad na svet je často skreslený. Chýbajú im zdravé rodinné vzťahy a reálny kontakt s vonkajším prostredím, kde by boli zodpovedné samé za seba. Iba ich úplné prijatie a cielená individuálna starostlivosť môže riešiť ich hlboko zakorenené traumy a rozvíjať ich potenciál.Každé dieťa si totiž zaslúži pozornosť a vzťah, ktorý je priateľský a nezištný. Potrebuje mať skutočný vzor, ku ktorému môže vzhliadať, učiť sa od neho a úspešne sa tak zaradiť do spoločnosti. A preto aj pár hodín týždenne dokáže pozitívne zmeniť budúcnosť detí. "Vidím jej ochotu - snaží sa pomáhať ostatným, formuje svoje názory, pripúšťa svoju nedokonalosť, uvedomuje si, že slušným správaním sa dostane ďalej, hospodári s peniazmi a uvažuje nad budúcnosťou,” povedala dobrovoľníčka Magda o svojom dieťati.Program BUDDY vznikol v roku 2006. Tím psychológov a odborníkov na sociálnu prácu hľadá, vyberá, školí a spája dobrovoľníkov s deťmi z centier. BUDDY dobrovoľník je zrelý, dospelý človek, ktorý prijíma dieťa také, aké v skutočnosti je. Pravidelne každý týždeň sa s ním stretáva mimo centra aDieťa tak získava človeka, ktorému môže plne dôverovať a pomáha mu pripraviť sa na samostatný život."S podporou BUDDY dobrovoľníka som skončila školu a pomaly, ale isto sa zo mňa stáva dokonalý človek," hovorí Janka po troch rokoch s BUDDY dobrovoľníčkou. Dobrovoľníci pritom dostávajú pravidelnú odbornú podporu a vzdelávajú sa, aby vedeli čo najlepšie podporiť konkrétne dieťa."Som veľmi vďačný za dôveru a lásku, ktorú som od svojej rodiny dostal. Aj preto v programe BUDDY neobyčajným priateľstvom dlhodobo rozvíjame deti, ktoré nemôžu vyrastať v rodine, na ich ceste k samostatnostiDobrovoľníci získavajú možnosť osobného naplnenia a rozvoja, zvyšuje sa ich trpezlivosť, empatia a získavajú iný pohľad na život. Zároveň sú pre tieto deti kľúčovými osobami v ich životoch," dodal Ladislav Kossár, zakladateľ programu BUDDY.Cieľom programu je zabezpečiť starostlivosť o BUDDY dvojice a zároveň vytvárať nové. Preto je potrebná vaša pravidelná a dlhodobá podporaInformačný servis