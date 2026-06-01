 24hod.sk    Kultúra

01. júna 2026

Program IFF Art Film pre deti 2026: Bamse, princezná Stella aj návrat kultového Tvojho mena


Štvorica titulov bude na 32. ročníku IFF ART FILM Košice (19. - 25. júna 2026) tvoriť programovú sekciu Filmy pre deti. Animované dobrodružstvo medvedíka Bamseho, ktorý zachraňuje oceán, ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Štvorica titulov bude na 32. ročníku IFF ART FILM Košice (19. – 25. júna 2026) tvoriť programovú sekciu Filmy pre deti.


Animované dobrodružstvo medvedíka Bamseho, ktorý zachraňuje oceán, česko-slovenská rozprávka Princezná stokrát inak a kultová animovaná romanca Tvoje meno, ktorá sa po desiatich rokoch vracia do kín – štvorica titulov bude na 32. ročníku IFF ART FILM Košice (19. – 25. júna 2026) tvoriť programovú sekciu Filmy pre deti. Rodiny s deťmi navyše čaká aj nedeľné popoludnie v parku Kulturparku s rozprávkovou dvojicou Mojko a Kajka, ktoré uvedie TV Jojko.

Sekciu Filmy pre deti tradične zostavuje programové oddelenie festivalu pre malých divákov vo veku zhruba 6 až 15 rokov. Tohtoročný výber kombinuje veľké rodinné animované dobrodružstvo, dobrodružnú rozprávku a animovanú klasiku pre teenagerov aj rodičov. Premietania prebehnú prevažne v dopoludňajších časoch v sále Kulturpark JOJ Cinema a v Kine Úsmev v centre Košíc; sprievodné podujatie pre rodiny sa odohrá pod holým nebom priamo v parku Kulturparku.

Bamse a tajomstvo mora – švédske dobrodružstvo medvedíka, ktorý zachraňuje oceán


Trailer: 
 


Animovaný príbeh o tom, aké je cítiť sa sám a nepochopený, ale aj o radosti, keď nájdeme niekoho, kto nám rozumie. Veľké dobrodružstvo zavedie medvedíka Bamseho, Malého Hopa a Panciernika na otvorené more, na druhú stranu zemegule i hlboko na dno oceánu. Postaví sa im Kapitán Buster, ktorý túži získať titul Postrach všetkých morí, aj najväčšia morská príšera akú kedy svet videl. Snímka švédskeho režiséra Christiana Ryltenia je ďalším pokračovaním obľúbenej série o medvedíkovi Bamsem, ktorého pozná Švédsko už niekoľko generácií – IFF Art Film priniesol jeho dobrodružstvá aj v rokoch 2019, 2023 a 2024. Film uvedieme v slovenskom dabingu do sály, premietania sa konajú v pondelok 22. júna a v stredu 24. júna o 10:00 v sále Kulturpark JOJ Cinema. Odporúčaná veková kategória: od 6 rokov.
 

 

 

Princezná stokrát inak – česko-slovenská rozprávka o premenách a viere v seba


Trailer: 
 


Princezná Stella sa každý deň zobudí do inej podoby. Do osemnástich narodenín jej ostáva týždeň – ak sa nepodarí nájsť liek, jej premeny ostanú navždy. Mladý pastier oviec a nečakaný hrdina Johan sa vydáva hľadať liek, ktorý princeznej pomôže; Stella sa k nemu tajne pridá, aby spoločne čelili nebezpečenstvám aj hnevu cisára Ukruta a jeho pobočníka Ramona. Veselá a dobrodružná česko-slovenská rozprávka režiséra Miloslava Šmídmajera vtiahne malých aj veľkých divákov do silného príbehu plného premien a hrdinov. V hereckých úlohách sa predstavia Ema Businská, Filip Březina, Ján Koleník, Martin Stránsky, Zuzana Fialová, Patrície Solaříková, Martin Myšička, Martina Preissová, Tomáš Weber, Jaroslav Plesl, Petr Nárožný, Martin Mňahončák, Danica Jurčová a ďalší. Slovenský distribútor: Continental Film. Premietania v utorok 23. júna a vo štvrtok 25. júna o 10:00 v sále Kulturpark JOJ Cinema. Odporúčaná veková kategória: od 7 rokov.
 

Tvoje meno – návrat kultovej animovanej romance Makota Shinkaia po desiatich rokoch


Trailer: 
 


Micuha žije v malom horskom mestečku a sníva o živote v Tokiu. Taki je stredoškolák z Tokia, ktorý sa cíti stratený v ruchu veľkomesta. Keď sa jedného dňa prebudia v tele toho druhého, vytvorí sa medzi nimi zvláštne puto – spletitá hra snov, spomienok a náhod. S každou ďalšou výmenou sa ich životy prepletajú hlbšie, až do chvíle, keď spojenie náhle zmizne. Taki sa vydáva hľadať dievča, ktoré nikdy nestretol, no ktoré mu opantalo srdce. Podmanivá filmová báseň o pamäti, strate a túžbe po spojení od vizionárskeho režiséra Makota Shinkaia sa po desiatich rokoch od svojho vzniku vracia do kín – a na Art Film mieri ako pripomienka jubilea snímky, ktorá zarezonovala s celou generáciou fanúšikov animé. Slovenský distribútor: Asociácia slovenských filmových klubov. Premietanie v nedeľu 21. júna o 14:30 v Kine Úsmev. Odporúčaná veková kategória: od 12 rokov.
 

TV Jojko uvádza: Mojka a Kajka – nedeľné popoludnie pre rodiny v parku Kulturparku


Sprievodný program pre najmenších divákov ponúkne v nedeľu 21. júna o 15:00 v parku Kulturparku rozprávkové popoludnie s dvojicou Mojko a Kajka. Macko Mojko sa narodil so zvláštnym znamením, malým srdiečkom na tváričke, a jeho super schopnosťou je rozdávať hrejivé objatia plné lásky a porozumenia. Má však jeden tajný sen – stať sa spevákom. Občas ho však premáhajú obavy, strach a hanba. Na pomoc mu prichádza usmiata, odvážna a optimistická Kajka, ktorá je odhodlaná pomôcť Mojkovi nabrať odvahu na splnenie sna. Či sa im podarí zorganizovať veľký koncert, sa rodiny s deťmi dozvedia priamo v parku. Podujatie uvádza TV Jojko, vstup je voľný.

IFF Art Film 2026 sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Cinepassy a vstupenky na jednotlivé predstavenia detskej sekcie sú dostupné na stránke aff.cinepass.sk.

32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:


Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita

Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV

Automotive partner: AUTO-VALAS

Oficiálny hotel: Hotel Yasmin

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach

Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp

Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Julius Meinl, Aupark Shopping Center Košice

Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk

Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Letisko Košice, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, LOCAL NOMAD, MIHYRING

Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, Macarons Košice

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Program IFF Art Film pre deti 2026: Bamse, princezná Stella aj návrat kultového Tvojho mena © SITA Všetky práva vyhradené.

