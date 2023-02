Program MS 2023 v zjazdovom lyžovaní: Očakávané súťaže Vlhovej prídu na rad v závere šampionátu

Petra Vlhová krátko pred štartom zjazdárskych majstrovstiev sveta zmenila program a po vynechaní rýchlostných disciplín sa sústredí na technické. Slovenská lyžiarka má už vo vitríne jeden titul z MS 2019, keď triumfovala v obrovskom slalome vo švédskom Are, túži získať aj zlato v slalome.



Jej cieľom je vygradovať sezónnu formu práve vo francúzskych strediskách Courchevel a Meribel. Elitní lyžiari začnú púť na MS od 6. februára, očakávané súťaže u Vlhovej i jej fanúšikov prídu na rad v závere šampionátu. Vo štvrtok 16. februára je na programe obrovský a o dva dni neskôr špeciálny slalom. V "obráku" získala Vlhová v tejto sezóne SP tri pódiové umiestnenia, dvakrát bola tretia a raz druhá. V slalome sa jej tradične darilo viac, trikrát v ňom skončila tretia, raz druhá a na konte má aj jeden triumf z Flachau. Naposledy sa jej však v Špindlerovom Mlyne nevyšli dve súťaže, v prvom slalome skončila štvrtá a o deň neskôr až trinásta. "Potrebujem si oddýchnuť, a to aj mentálne. Budem dva dni doma a potom sa budeme pripravovať na MS," povedala pred týždňom po pretekoch.



Vlhová pred dvoma rokmi v Cortine d'Ampezzo získala v slalome striebornú medailu, keď nestačila na Katharinu Liensbergerovú. V roku 2019 bola vo svojej obľúbenej disciplíne na MS v Are tretia. "Budem to brať ako každé iné preteky a tak aj do toho pôjdem. Ako to dopadne, tak bude. V športe je možné všetko. Viem, že dokážem zvíťaziť, uvidíme," konštatovala slovenská lyžiarka.



Slalomovú olympijskú víťazku zdobia z MS spolu s dvoma kovmi zo slalomu, zlatom z obráku aj dve striebra z alpskej kombinácie a jedno z tímovej paralelnej súťaže. Tentoraz kombináciu vynechá a rovnako aj super-G. "V pretekoch alpskej kombinácie a super-G štartovať nebudeme a takto získaný čas využijeme na dotrénovanie kondičných a technických aspektov výkonu, aby sme boli plne pripravení na pre nás najdôležitejšie disciplíny - obrovský slalom a slalom," uviedol Vlhovej tréner Mauro Pini.



Pred rokom na rovnakom mieste po finále Svetového pohára si Vlhová prevzala malý glóbus za triumf v celkovom hodnotení slalomu. "Vlani som si to vyskúšala, neviem, aké budú teraz podmienky. Ale zjazdovky boli veľmi fajn, tak uvidíme," zdôraznila 27-ročná lyžiarka, ktorá aj pre svoje skúsenosti patrí k favoritkám na dve zlaté medaily.

Program ponúka 13 sád medailí, Slovensku reálne v závere





Po štrnástich rokoch a šiestich podujatiach v iných šiestich krajinách zavítali MS v alpských lyžiarskych disciplínach opäť do francúzskych Álp. V blízkych strediskách Courchevel a Meribel sa od pondelka (6. februára) do 19. februára bude súťažiť o 13 sád medailí, jedna je tímová. Šesť slovenských reprezentantov sa predstaví až v druhom týždni šampionátu.



Najzápadnejšia alpská veľmoc privíta zjazdárske MS po piaty raz v histórii, Courchevel/Meribel premiérovo. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) o tom rozhodla už v roku 2018, francúzske strediská zdolali v hlasovaní rakúsky Saalbach, keďže v tejto oblasti bol šampionát v roku 2013 (Schladming), a tak Rakúsko príde na rad ako nasledujúce, o dva roky.



Na MS v Cortine získal Vincent Kriechmayr dva tituly, jeden v zjazde a jeden v super-G, rakúsky úspech podčiarkla jeho reprezentačná kolegyňa Katharina Liensbergerová. Triumfovala v slalome a paralelných pretekoch. Kriechmayr je v celkovom hodnotení prebiahajúcej sezóny Svetového pohára najvyššie z Rakúšanov, patrí mu 4. miesto, no Liensbergerovej sa vôbec nedarí. Dvadsaťpäťročná lyžiarka je až na celkovej 30. priečke a v slalome sa nevie dostať do formy. Aj preto prezidentka Rakúskej lyžiarskej asociácie (ÖSV) Roswitha Stadloberová nepovažuje svoj tím za top favoritov MS. "Náš cieľ je získať štyri až šesť medailí. Z každej ďalšej sa budeme veľmi tešiť," citovala ju agentúra APA.



Rakúšania sú v pohári národov v oboch kategóriách na treťom mieste. Medzi ženami vedú Švajčiarky pred Taliankami, mužskú klasifikáciu Švajčiari pred Nórmi. Všetky tri reprezentácie - a nielen tieto - majú vo svojich radoch favoritov na tituly, pričom väčšina disciplín nemá vyslovene jedného top-favorita na zlato, čo sľubuje dramatické pretekanie.



Aj keď je zjazdové lyžovanie nevyspytateľný šport, najmä paralelné akcie, Slovensko sa do bojov o cenné kovy zrejme zapojí len v dvoch súťažiach Petry Vlhovej (obrovský slalom, slalom). Ďalej budú reprezentovať Petra Hromcová, Rebeka Jančová (paralelné preteky, tímová súťaž, slalom, obrovský slalom), Martin Hyška (paralelné preteky, tímová súťaž, slalom, obrovský slalom), Adam Žampa a Teo Žampa (paralelné preteky, tímová súťaž, obrovský slalom).

Program MS 2023 v zjazdovom lyžovaní:





6. februára



ženy - kombinácia



/11.00 super-G, 14.30 slalom/



7. februára



muži - kombinácia



/11.00 super-G, 14.30 slalom/



8. februára



11.30 ženy - super-G



9. februára



11.30 muži - super-G



11. februára



11.00 ženy - zjazd



12. februára



11.00 muži - zjazd



14. februára



12.15 paralelné preteky - tímová súťaž (HROMCOVÁ, JANČOVÁ, T. ŽAMPA, A. ŽAMPA)



17.00 muži - paralelné preteky - kvalifikácia (T. ŽAMPA, A. ŽAMPA, HYŠKA)



17.00 ženy - paralelné preteky - kvalifikácia (HROMCOVÁ, JANČOVÁ)



15. februára



12.00 muži - paralelné preteky - finále



12.00 ženy - paralelné preteky - finále



16. februára



10.00/13.30 ženy - obrovský slalom (VLHOVÁ, HROMCOVÁ, JANČOVÁ)



10.00/13.30 muži - kvalifikácia obrovského slalomu (SR)



17. februára



10.00/13.30 muži - obrovský slalom (T. ŽAMPA, A. ŽAMPA, HYŠKA)



10.00/13.30 ženy - kvalifikácia slalomu (SR)



18. februára



10.00/13.30 ženy - slalom (VLHOVÁ, HROMCOVÁ, JANČOVÁ)



10.00/13.30 muži - kvalifikácia slalomu (SR)



19. februára



10.00/13.30 muži - slalom (HYŠKA)