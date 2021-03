Program na podporu obrany štátu na najbližšie dva roky má zelenú, výdavky by mali opäť vzrásť

Bezpečnostná

Bezpečnostnej

Určiť postup a rozdeliť financie

Bezpečnostná

bezpečnostnou

Pokles výdavkov oproti vlaňajšku

Bezpečnostná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 (Webnoviny.sk) -rada SR v utorok 2. marca na svojom 132. zasadnutí odsúhlasila program na podporu obrany štátu na roky 2021 až 2023. Na rokovanie rady ju predložil minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ). Vyplýva to z Informácie zo 132. zasadnutiarady SR z utorka 2. marca, ktorú v stredu vláda zobrala na vedomie.Cieľom programu je určiť postup a rozdeliť financie na rozpočtový rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 na ciele rozvoja podpory obrany štátu v oblasti výskumu a vývoja, obrannej infraštruktúry, zdravotníckych služieb a hmotných rezerv štátu.rada sa zaoberala ajsituáciou so zameraním na pandémiu.Rovnako rada odobrila aj návrh Národného plánu vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie 2021. Materiál predložil minister obrany.Podľa návrhu plánu by Slovensko malo v roku 2021 na obranu minúť 1 676 855 709 eur, čo predstavuje 1,75 percenta HDP. Oproti minulému roku je to pokles o viac ako 100 miliónov eur.V roku 2022 by však mali výdavky na obranu vzrásť oproti roku 2021 o takmer 174 miliónov eur a v roku 2023 by mali presiahnuť dve miliardy eur.rada tiež prijala uznesenie, ktorým prijala Návrh Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby.