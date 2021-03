Regulačný úrad pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz

frekvenčného

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú diskusiu k príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií zpásma 3,6 GHz. Určené sú pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby 5G.Ako informoval Roman Vavro , tlačový hovorca RÚ, záujemcovia môžu predkladať stanoviská spolu so zdôvodnením v elektronickej forme do 6. apríla 2021.Cieľom výberového konania je podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií. V zmysle predvídateľnosti trhu umožní aj opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti individuálnych povolení vopásme 3,6 GHz.Verejná diskusia má zistiť názory držiteľov individuálnych povolení na možnosť nasadenia mobilných služieb vopásme 3,6 GHz a problémy s nimi súvisiace, ako aj názory verejnosti na základné podmienky opätovného prideľovania frekvencií.RÚ zvažuje prideľovať frekvencie zúseku 3440 - 3800 MHz vo výberovom konaní formou SMRA elektronickej aukcie pre celé územie Slovenska. Frekvencie zúseku 3400 - 3440 MHz plánuje prideľovať v samostatnom výberovom konaní.Spektrálny limit, teda maximálne množstvo frekvencií zpásma 3,6 GHz, ktoré môže byť pridelené jednému podniku, bude stanovený na úrovni 100 MHz.V tomto roku úrad plánuje realizovať iba výberové konanie na pridelenie frekvencií zúseku 3440 - 3800 MHz, čiže frekvencií určených na celoplošné použitie.Frekvencie zpásma 3,6 GHz boli harmonizované pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.V súčasnosti sú frekvencie zpásma 3,6 GHz pridelené pre budovanie mobilných/pevných komunikačných sietí (MFCN). Platnosť individuálnych povolení, ktorými sú pridelené frekvencie zúseku 3400 - 3600 MHz, končí 31. augusta 2025 a zúseku 3600 - 3800 MHz končí 31. decembra 2024.