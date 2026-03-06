|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
SP v biatlone: Bátovská Fialková skončila tretia vo vytrvalostných pretekoch SP
Na víťaznú Elviru Öbergovú stratila 45 sekúnd, za druhou Hannou Öbergovou zaostala o necelé štyri sekundy.
Zdieľať
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila tretie miesto vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch na 15 km na podujatí Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. S jedinou chybou na strelnici nestačila iba na sestry Öbergové, na víťaznú Elviru stratila 45 sekúnd, za druhou Hannou zaostala o necelé štyri sekundy. Životný výsledok dosiahla aj Ema Kapustová, ktorá predviedla bezchybnú streľbu a skončila na 16. priečke (+3:06,0 min.). Tretia Slovenka Zuzana Remeňová obsadila s dvoma trestnými minútami 37. miesto (+4:43,9). Malý glóbus za vytrvalostné preteky získala Francúzka Lou Jeanmonnotová.
Bátovská Fialková, ktorá po sezóne ukončí kariéru, dosiahla 11. pódiové umiestenie v SP a svoj najlepší výsledok v kariére vo vytrvalostných pretekoch. Na pódium sa dostala prvýkrát od pretekov s hromadným štartom vo francúzskom Annecy - Le-Grand Bornand v decembri 2024, kde skončila tretia po pamätnom finiši. Vybojovala svoje siedme tretie miesto vo SP. Bola najlepšia bežkyňa dňa, do hodnotenia SP si pripísala 65 bodov. Celkovo ich má na konte 265 a v priebežnej klasifikácii seriálu sa posunula na 16. miesto. V hodnotení vytrvalostných pretekov sa umiestnila so ziskom 87 bodov na konečnej deviatej priečke.
Tridsaťtriročná Bátovská Fialková rozbehla so štartovým číslom 20 preteky výborne. Po prvej čistej ležke bola priebežnou líderkou a postupne navyšovala svoj náskok. Na stojke bola bezchybná, lyže jej išli tiež podľa predstáv a po 8,4 km viedla už s 50-sekundovým náskokom pred Terezou Voborníkovou. Na druhej ležke prvýkrát zaváhala, po trestnej minúte sa zaradila na druhú pozíciu za Češku. Na nej vydržala aj po záverečnej čistej stojke. Na trati však Voborníkovú predbehla a v cieli bola priebežne na prvom mieste, čo dávalo nádej na výborné umiestenie. Napokon ju predbehli len sestry Öbergové.
„Cítim sa odpočinuto, naozaj sa mi bežalo veľmi dobre, cítila som sa uvoľnená aj na strelnici. V tréningoch som sa trápila s ležkou, lebo tu fúkal silný vietor. Dnes panovali ideálne podmienky, bolo bezvetrie, tak som si to užila aj na strelnici. Jedna chybička sa 'vloudila', ale na mňa aj tak dobrý výsledok,“ zhodnotila pre STVR Bátovská Fialková, ktorá mala na strelnici bilanciu 0+0+1+0. Dostane sa tak aj do pretekov s hromadným štartom: „Na ZOH som ich minula, budem sa snažiť užiť si to aspoň tu v Kontiolahti. Som rada, že sa môžem spoľahnúť na moje nohy a beh.“
V prvej súťaži po ZOH 2026 sa dlho črtal úspech Hanny Öbergovej, ktorá viedla po prvej, druhej i tretej streľbe. Na štvrtej však raz zaváhala, čím sa otvorila cesta k víťazstvu pre jej sestru Elviru. Tá bola na strelnici stopercentná, navyše bežala excelentne a v cieli sa tak mohla radovať z tretieho víťazstva v sezóne a celkovo štrnásteho v kariére. „Cítila som sa tu veľmi dobre. V Kontiolahti sa mi páči, bolo pekné, že sme po olympijských pretekoch išli do nižšej nadmorskej výšky. Dnes sa mi dobre strieľalo aj lyžovalo, bola som naozaj ťažko zdolateľná. Prvýkrát sa stalo, že sme spoločne s Hannou na prvom a druhom mieste, za čo som super šťastná,“ vyznala sa pre ZDF Elvira Öbergová.
Líderka Svetového pohára Jeanmonnotová preteky pokazila, zapísala si až štyri trestné minúty, keď v každej streleckej položke minula jeden terč. Francúzka finišovala až na 35. mieste, no stačilo jej to na to, aby ukoristila malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne. V konečnom poradí si udržala dvojbodový náskok pred Švédkou Annou Magnussonovou, ktorá skončila vo štvrtok šiesta.
Preteky sa vydarili aj ďalším dvom Slovenkám. Ema Kapustová so štartovým číslom predviedla bezchybnú streľbu, vybielila všetkých 20 terčov. Do cieľa došla priebežne ako druhá, napokon dosiahla svoje kariérne maximum. Dosiaľ ním bolo 25. miesto zo stíhačky v Oberhofe z predminulej sezóny. „Som veľmi rada, že som konečne v tejto sezóne dala štyri nuly. Konečne to tam padlo, čo ma veľmi potešilo. Dnes som dávala na to dôraz. Išla som si svoje preteky,“ vyjadrila sa 23-ročná Kapustová. Jej krajanka Zuzana Remeňová s číslom 63 mala streleckú bilanciu 0+2+0+0, 37. miestom vyrovnala svoj najlepší výsledok v kariére zo šprintu v Oberhofe. Dve trestné minúty ju mrzeli: „Boli to dve tesné chyby hore, chýbal len kúsok, aby tom tam padlo. S ležkami som fakt spokojná, oproti minulému roku je tam progres. Určite som za tento výsledok rada, aj keď viem, že to mohlo byť ešte lepšie.“
SP v biatlone v Kontiolahti
vytrvalostné preteky žien na 15 km: 1. Elvira Öbergová 41:46,4 min. (0 tr. minút), 2. Hanna Öbergová (obe Švéd.) +41,3 s (1), 3. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +45,0 (1), 4. Tereza Voborníková (ČR) +47,8 (0), 5. Marlene Fichtnerová (Nem.) +1:25,9 min. (0), 6. Anna Magnussonová (Švéd.) +1:50,4 (1), 7. Lea Meierová (Švaj.) +1:50,5 (1), 8. Lora Hristovová (Bulh.) +2:03,1 (1), 9. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +2:22,8 (2), 10. Julia Simonová (Fr.) +2:29,8 (2), ..., 16. Ema KAPUSTOVÁ +3:06,0 (0), 37. Zuzana REMEŇOVÁ (obe SR) +4:43,9 (2)
celkové poradie SP (po 15 z 21 súťaží): 1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 854 b., 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) 669, 3. H. Öbergová 635, 4. Magnussonová 630, 5. E. Öbergová 596, 6. Maren Kirkeeideová (Nór.) 576, ..., 16. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 265, 61. Anastasia KUZMINOVÁ 55, 68. Mária REMEŇOVÁ 32., 69. KAPUSTOVÁ 31, 91. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) 8
konečné poradie vo vytrvalostných pretekoch (3): 1. Jeanmonnotová 136 b., 2. Magnussonová 134, 3. E. Öbergová 127, 4. H. Öbergová 125, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 106, 6. Voborníková 103, ..., 9. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 87, 33. KAPUSTOVÁ 31, 47. M. REMEŇOVÁ 21, 75. Z. REMEŇOVÁ 4
Prečítajte si tiež
Program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch
Tomášovo ministerstvo zriadi športové centrum pre parašportovcov a deafšportovcov, umožní im venovať sa športu profesionálne – VIDEO