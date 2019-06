Program stability počíta s vyrovnaným hospodárením SR

NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 predpokladá nulový deficit štátneho rozpočtu. Zároveň garantuje a počíta s ďalším postupným znižovaním dlhu. Program stability z dielne Ministerstva financií (MF) SR na najbližšie roky v utorok vzal na vedomie parlament.Hrubý aj čistý dlh verejnej správy by mal naďalej klesať a udržať sa pod sankčnými pásmami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Do roku 2022 by malo hrubé zadlženie klesnúť na 44,4 % HDP, čistý dlh má klesnúť až na 37 % HDP.V roku 2019 by malo nastať mierne spomalenie dynamiky slovenskej ekonomiky na úroveň 4 %.uviedol v materiáli rezort financií.V roku 2020 stúpne podľa materiálu MF SR slovenská ekonomika o 3,7 % a rovnako aj jej potenciál. Produkčná medzera sa tak stabilizuje tesne nad úrovňou 1 % potenciálneho HDP a nebude sa ďalej otvárať. Výkon ekonomiky sa bude opierať o domácu spotrebu a export, čo je klasický obraz slovenskej ekonomiky v posledných rokoch. Export bude ešte stále benefitovať z novej výroby v JLR, kde sa očakáva štart produkcie druhého modelu. Zvyšovanie miezd, najmä vo verejnom sektore, podporí spotrebu domácností a investície sa čiastočne zotavia po predchádzajúcom prepade.Rezort financií doplnil, že počnúc rokom 2021 sa ekonomika začne približovať svojmu dlhodobému potenciálu a zvoľní. Export bude opäť najdôležitejším ťahúňom, keď by mal JLR dosiahnuť plnú produkciu. Z dôvodu nižšej dynamiky miezd sa očakáva aj spomalenie spotreby domácností. Investície môžu mierne zrýchľovať s blížiacim sa záverom tretieho programového obdobia. Výraznejšia tvorba verejných investícií financovaných z fondov EÚ sa však očakáva až v nasledujúcom roku.dodal v materiáli rezort financií.