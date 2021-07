PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - utorok, 27. júla

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):2.20ženy do 49 kg, skupina B2.58párová štvorka muži, finále3.10párová štvorka ženy, finále3.30finále:100 m prsia žien /? -100 m znak mužov100 m znak žien200 m v.sp. mužov4.00finále mix vzduchová pištoľ 10 m4.50ženy do 64 kg, skupina Bženy do 59 kg, skupina B6.00ženy o 3. miesto8.00ženy cross-country8.00synchronizované skoky z 10 m veže ženy8.15finále mix vzduchová puška 10 m8.50ženy do 49 kg, skupina A9.00 vodný slalomfinále K1 ženy/? -10.30finále drezúra tímová súťaž11.18ženy do 63 kg11.18 o 3. miesto, 11.38 finále11.3011.30 o 3. miesto, 12.30 finále11.49muži do 81 kg11.49 o 3. miesto, 12.09 finále12.45 športová gymnastikafinále viacboja družstiev žien12.50ženy do 63 kg, skupina A13.00finále ženy13.30ženy nad 67 kg13.30 o 3. miesto, 14.30 finále13.45muži nad 80 kg13.45 o 3. miesto, 14.45 finále--------------------------------------------INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):2.002.00 B-skupina: ROC - Argentína4.05 B-skupina: Čína - USA7.20 A-skupina: Japonsko - Srbsko9.25 B-skupina: Taliansko - Turecko12.40 A-skupina: Brazília - Dominikánska rep.14.45 A-skupina: Kórejská rep. - Keňa2.002.00 A-skupina: Japonsko - Čierna Hora4.00 B-skupina: Brazília - Maďarsko7.15 B-skupina: Švédsko - ROC9.15 A-skupina: Kórejská rep. - Holandsko12.30 A-skupina: Angola - Nórsko14.30 B-skupina: Francúzsko - Španielsko2.302.30 A-skupina: Argentína - Austrália3.00 A-skupina: India - Španielsko4.45 A-skupina: Japonsko - N. Zéland5.15 B-skupina: Nemecko - V. Británia11.30 B-skupina: Belgicko - JAR13.45 B-skupina: Holandsko - Kanada2.56ženy, 1. kolo- podľa nasadenia/3.003.00 B-skupina: Japonsko - Francúzsko6.40 B-skupina: Nigéria - USA10.20 C-skupina: Austrália - Belgicko14.00 C-skupina: Portoriko - Čína3.003.00 A-skupina: JAR - USA4.30 B-skupina: Čierna Hora - Španielsko7.00 B-skupina: Kazachstan - Srbsko8.30 A-skupina: Taliansko - Grécko11.20 A-skupina: Japonsko - Maďarsko12.50 B-skupina: Austrália - Chorvátsko3.35ženy, 2. kolo/? -3.30semifinále:200 m voľný spôsob ženy200 m motýlik muži /? - N200 m polohovka ženy4.00dvojhra ženy osemfinále, štvorhry štvrťfinále/? -6.30ženy, základná fázaUSA - JaponskoČína - MongolskoFrancúzsko - RumunskoROC - Taliansko7.00K1 ženy, semifinále/? -7.40muži, základná fázaBelgicko - PoľskoČína - JaponskoSrbsko - ROCLotyšsko - Holandskostolný tenisdvojhra osemfinále muži, ženy/? -10.0010.00 G-skupina: N. Zéland - Švédsko10.00 G-skupina: USA - Austrália13.00 E-skupina: Čile - Japonsko13.00 E-skupina: Kanada - V. Británia13.30 F-skupina: Holandsko - Čína13.30 F-skupina: Brazília - Zambia10.30 rštvrťfinále12.02rozplavby:100 m voľný spôsob muži200 m motýlik ženy200 m prsia muži4 x 200 m voľný spôsob muži800 m voľný spôsob muži13.30ženy, štvrťfinále14.00muži, štvrťfinále