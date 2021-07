Letná olympiáda v Tokiu (stolný tenis) Wang Jang prehral v 3. kole dvojhry

muži - dvojhra - 3. kolo:

27.7.2021 - Slovenský stolný tenista Wang Jang nepostúpil do osemfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V utorkovom zápase 3. kola podľahol za 33 minút domácemu Japoncovi Kokimu Niwovi 0:4 na sety.Niwa mal v prvom sete navrch, druhé dejstvo prinieslo vyrovnanejší priebeh. Wang Jang v ňom viedol 7:6, koncovka však patrila jeho súperovi. Tretí set sa niesol jasne v réžii Japonca, Wangovi dovolil uhrať iba tri loptičky. Slovenský reprezentant sa vo štvrtom sete prepracoval k setbalom, Niwa však dokázal zvrátiť nepriaznivý vývoj a nedopustil zdramatizovanie duelu."Vôbec sa mi nehralo dobre, neviem prečo, ale akoby som mal zo súpera strach a to sa prejavovalo pri dôležitých loptičkách. Je to frustrujúce. Viedol som v druhom sete, ale pustil som ho a vo štvrtom som vyhrával už 10:6, no nezvládol som to. Je frustrujúce takto prehrať," uviedol Wang Jang po zápase pre TASR.Ani reprezentačný tréner Jaromír Truksa si nevedel vysvetliť, prečo hral Wang s toľkým rešpektom: "Myslel som si, že zápas bude oveľa vyrovnanejší a že by mohol vyhrať. Po stretnutí mi však povedal, že sa bál a nevie prečo. Bolo to vidieť na tých úderoch, neboli presné, išli mu kúsok za stôl a zle vyberal alternatívy, ktorý úder má zahrať. Prišla na neho taká, ako sa hovorí, ´deka´. Bojoval s tým, vo 4. sete viedol 10:6, ale myšlienky mal skôr na to, aby Japonec pokazil a nie na to, aby on loptu vyhral. To sa nevyplatí."





Koki Niwa (Jap.-12) - Wang JANG (SR) 4:0 (6, 8, 3, 10)