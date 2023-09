Progresívci a Smer sú plece pri pleci, Hlas má 15 percent. Kto by sa ešte dostal do parlamentu?

Počet mandátov v parlamente

Koho preferujú ženy a koho naopak muži

Ako by voľby dopadli v jednotlivých krajoch

27.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) by podľa nového prieskumu volilo 18 percent respondentov. Progresívci tak preskočili stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) , ktorej namerali 17,7 percenta. Treťou najčastejšie volenou stranou je Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) s 15 percentami.Do Národnej rady SR by sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia s podporou 9,4 percenta. Koalícia na obsadenie kresiel v parlamente potrebuje minimálne sedem percent. Nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,3 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , ktoré by volilo 6,1 percenta respondentov, a Slovenská národná strana (SNS) , ktorá získala rovných 6 percent.Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj. Zber dát sa uskutočnil od 20. septembra do 26. septembra na vzorke 1 000 respondentov.Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika s podporou 5,4 percenta opýtaných a hnutie Sme rodina , ktorému by svoj hlas odovzdalo 5,1 percenta respondentov. Pred bránami Národnej rady SR by ostala strana Demokrati so ziskom 4,3 percenta hlasov či strana Aliancia , ktorú by volilo 2,8 percenta ľudí.Z prieskumu ďalej vyplýva, žePodľa aktuálnych výsledkov prieskumu verejnej mienky by hnutie PS a strana Smer-SD v parlamente obsadili zhodne po 30 kresiel. Hlas-SD by získal 25 mandátov a koalícia OĽaNO a priatelia 16. Poslanci strany SaS by v parlamente obsadili 12 kresiel a zhodne po 10 mandátov by získali KDH a SNS. Deväť kresiel by patrilo Republike a osem Sme rodina.Výsledky taktiež naznačujú, žeby vo voľbách najviac preferovali stranu Smer-SD, hnutie PS a koalíciu OĽaNO a priatelia.je to zas Hlas-SD, PS a Smer-SD.Progresívcov by volili najmä respondenti vo veku od 18 - 33 rokov, a tiež voliči vo veku od 34 - 49 rokov.je druhou preferovanou voľbou OĽaNO a priatelia, u ľudí v strednom veku zasa Smer-SD. Z prieskumu taktiež vyplýva, že stranu SaS by ako tretiu voľbu viac preferovali, ako aj mladí do 33 rokov.by vo voľbách siahli po Smere-SD či Hlase-SD, aby volili v prvom rade Hlas-SD, až potom Smer-SD.Respondenti s najvyšším ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity plánujú voliť Smer-SD, a tiež Hlas-SD. Voliči so stredoškolským vzdelaním s maturitou by siahli v prvom rade po Progresívnom Slovensku a potom po Hlase-SD. Vysokoškoláci by najčastejšie volili hnutie PS či SaS.Hnutie PS by jednoznačne vyhralo voľby vso ziskom 36 percent, nasledovala by SaS s desiatimi percentami.by ovládol Smer-SD - 21 percent a Hlas-SD so 14 percentami.by si vo voľbách vybrali najčastejšie Hlas-SD - 27 percent a PS - 17 percent.by zhodne po 25 percent získali progresívci aj sociálni demokrati zo Smeru. Vnajviac dôverujú Smeru-SD - 23 percent a PS - 19 percent. Voličiby vo voľbách siahli po Hlase-SD, celkovo 21 percent, a po Smere-SD, konkrétne 19 percent.by jednoznačne ovládla koalícia OĽaNO a priatelia so ziskom 25 percent, za ňou by sa umiestnila strana Smer-SD so 16 percentami. V Košickom kraji by respondenti najčastejšie volili Smer-SD - 20 percent a koalíciu OĽaNO a priatelia - 14 percent.Z pohľadu národnosti by Slováci najčastejšie siahli po hnutí PS a stranách Smer-SD a Hlas-SD, u maďarskej národnosti to je najčastejšie strana Aliancia nasledovaná Hlasom-SD a Smerom-SD.