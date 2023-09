Do Arménska ušlo už viac ako 42-tisíc ľudí, napriek ubezpečeniam Azerbajdžanu sa obyvatelia boja represálií

Mnohí obyvatelia sa rozhodli odísť

Stovky mŕtvych a zranených

27.9.2023 (SITA.sk) - Zhruba 42 500 etnických Arménov odišlo z Náhorného Karabachu do Arménska. Je to zhruba 35 percent z celého obyvateľstva regiónu.Tisíce ľudí opúšťajú región po minulotýždňovej rýchlej vojenskej operácii Azerbajdžanu, ktorej cieľom bolo úplne získať ho späť po troch desaťročiach vlády separatistov.Zatiaľ čo sa Azerbajdžan zaviazal rešpektovať práva etnických Arménov v regióne a obnoviť dodávky po desaťmesačnej blokáde, mnohí miestni obyvatelia sa obávajú represálií a rozhodli sa odísť do Arménska.Medzičasom ombudsman v Náhornom Karabachu Gegham Stepanjan informoval, že pondelkový výbuch na čerpacej stanici, keď ľudia, ktorí chceli utiecť do Arménska, čakali na tankovanie, neprežilo najmenej 68 osôb. Ďalších 290 je zranených a 105 k utorkovému večeru považovali za nezvestných.Arménske ministerstvo zdravotníctva v stredu uviedlo, že 237 ľudí zranených pri minulotýždňových bojoch a výbuchu čerpacej stanice evakuovali a dostávajú liečbu, pričom evakuácia zranených pokračuje.Azerbajdžanské ministerstvo zdravotníctva v stredu informovalo, že pri minulotýždňovej ofenzíve zomrelo celkovo 192 azerbajdžanských vojakov a 511 utrpelo zranenia, ale nezomrel žiaden azerbajdžanský civilista. Predstavitelia Náhorného Karabachu už skôr uviedli, že na ich strane zomrelo najmenej 200 ľudí vrátane 10 civilistov. Viac ako 400 osôb utrpelo zranenia.Azerbajdžanská armáda minulý týždeň porazila arménske sily v 24-hodinovom bleskovom útoku, čím prinútila separatistické úrady, aby súhlasili so zložením zbraní a začali rozhovory o „reintegrácii“ Náhorného Karabachu do Azerbajdžanu. Už sa uskutočnili dve kolá takýchto rozhovorov.