Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
04. apríla 2026
Progresívci by ovládli voľby. Podľa štátneho prieskumu je Republika tretia, Matovič by do parlamentu neprešiel
Štátny prieskum volebných preferencií dopadol podobne ako súkromné prieskumy. Progresívci skončili na prvom ...
4.4.2026 (SITA.sk) - Štátny prieskum volebných preferencií dopadol podobne ako súkromné prieskumy. Progresívci skončili na prvom mieste aj v prieskume Infostatu. Ak by sa voľby konali v marci, Progresívne Slovensko by zvíťazilo s 21,1 percenta voličských hlasov.
Na druhom mieste by tesne za progresívcami skončila koaličná strana Smer-SD. Tú by volilo 20,2 percenta z opýtaných. Za Smerom by s veľkým odstupom nasledovalo hnutie Republika s 9,7 percenta. Centrum sociálnych výskumov pri Infostate vykonávalo prieskum od 9. do 13. marca na vzorke 1 159 respondentov.
Do parlamentu štátny prieskum poslal aj Kresťanskodemokratické hnutie s prekvapivými 9,4 percenta, stranu Hlas-SD s 8,3 percenta a tiež stranu Sloboda a Solidarita s rovnými siedmimi percentami. Tesne by bránami parlamentu prešla aj strana Demokrati, ktorá by získala 5,5 percenta.
Štátny prieskum však prináša aj prekvapenie. Do parlamentu totiž neposlal Hnutie Slovensko. Ak by sa voľby konali v marci, tak by Matovičovo hnutie podľa Infostatu získalo len štyri percentá a do Národnej rady SR by sa tak nedostalo. Súkromné prieskumy však ukazujú, naopak, rastúci trend matovičovcov a pravidelne ich posielajú do parlamentu.
Do Národnej rady SR by sa nezmestila ani Maďarská aliancia (3,8 percenta) či koaličná Slovenská národná strana (3,3 percenta). Zvyšné politické subjekty dosiahli v prieskume pod dve percentá.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci by ovládli voľby. Podľa štátneho prieskumu je Republika tretia, Matovič by do parlamentu neprešiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tesný súboj na čele a odstup za lídrami
Matovič by bol mimo parlamentu
Proces s bývalým šéfom NBÚ pokračuje, prokuratúra hovorí o vážnych pochybeniach pri projekte Iskra
Proces s bývalým šéfom NBÚ pokračuje, prokuratúra hovorí o vážnych pochybeniach pri projekte Iskra
TRAGICKÝ POŽIAR V HOTELI: V Žiline zahynul 56-ročný muž
TRAGICKÝ POŽIAR V HOTELI: V Žiline zahynul 56-ročný muž