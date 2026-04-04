 Z domova

04. apríla 2026

Progresívci by ovládli voľby. Podľa štátneho prieskumu je Republika tretia, Matovič by do parlamentu neprešiel


Štátny prieskum volebných preferencií dopadol podobne ako súkromné prieskumy. Progresívci skončili na prvom ...



4.4.2026 (SITA.sk) - Štátny prieskum volebných preferencií dopadol podobne ako súkromné prieskumy. Progresívci skončili na prvom mieste aj v prieskume Infostatu. Ak by sa voľby konali v marci, Progresívne Slovensko by zvíťazilo s 21,1 percenta voličských hlasov.

Tesný súboj na čele a odstup za lídrami


Na druhom mieste by tesne za progresívcami skončila koaličná strana Smer-SD. Tú by volilo 20,2 percenta z opýtaných. Za Smerom by s veľkým odstupom nasledovalo hnutie Republika s 9,7 percenta. Centrum sociálnych výskumov pri Infostate vykonávalo prieskum od 9. do 13. marca na vzorke 1 159 respondentov.

Do parlamentu štátny prieskum poslal aj Kresťanskodemokratické hnutie s prekvapivými 9,4 percenta, stranu Hlas-SD s 8,3 percenta a tiež stranu Sloboda a Solidarita s rovnými siedmimi percentami. Tesne by bránami parlamentu prešla aj strana Demokrati, ktorá by získala 5,5 percenta.

Matovič by bol mimo parlamentu


Štátny prieskum však prináša aj prekvapenie. Do parlamentu totiž neposlal Hnutie Slovensko. Ak by sa voľby konali v marci, tak by Matovičovo hnutie podľa Infostatu získalo len štyri percentá a do Národnej rady SR by sa tak nedostalo. Súkromné prieskumy však ukazujú, naopak, rastúci trend matovičovcov a pravidelne ich posielajú do parlamentu.

Do Národnej rady SR by sa nezmestila ani Maďarská aliancia (3,8 percenta) či koaličná Slovenská národná strana (3,3 percenta). Zvyšné politické subjekty dosiahli v prieskume pod dve percentá.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci by ovládli voľby. Podľa štátneho prieskumu je Republika tretia, Matovič by do parlamentu neprešiel © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Proces s bývalým šéfom NBÚ pokračuje, prokuratúra hovorí o vážnych pochybeniach pri projekte Iskra
<< predchádzajúci článok
TRAGICKÝ POŽIAR V HOTELI: V Žiline zahynul 56-ročný muž

