Progresívci chcú zabezpečiť lepšiu ochranu pred nenávistnými prejavmi, aj doplniť trestný zákon

18.7.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce zabezpečiť lepšiu ochranu pred nenávistnými prejavmi. Podľa liberálov je to kľúčové pre dosiahnutie pokojného života všetkých ľudí na Slovensku.Členovia PS chcú doplniť vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu k ostatným dôvodom nenávisti v paragrafe 423 Trestného zákona (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia) a taktiež rodovú identitu do paragrafu 140 (osobitný motív) a paragrafu 424 (trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti) Trestného zákona.„Nenávisť z dôvodu vzťahovej a sexuálnej orientácie či rodovej identity tak bude posudzovaná rovnako ako ostatné dôvody nenávisti chránené Trestným zákonom, ako napr. rasa, národnosť či náboženské vyznanie,“ na sociálnej sieti to uviedla dvojka kandidátky PS Lucia Plaváková.