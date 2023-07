Vo Švajčiarsku vypukol rozsiahly lesný požiar, jeho uhasenie môže trvať týždne

18.7.2023 (SITA.sk) - S lesným požiarom , ktorý vyčíňa v južnom Švajčiarsku bojuje viac ako stovka hasičov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Požiar vypukol v pondelok neskoro popoludní v blízkosti obce Bitsch v kantóne Valais a podľa miestnych úradov sa v noci v dôsledku silného vetra „explozívne“ rozšíril. Z bezpečnostných dôvodov evakuovali viac akookolitých dedín.Požiar v súčasnosti zúri na plochevo vysoko položených oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné pre vozidlá. Hasia ho aj s pomocou vrtuľníkov, ktoré naň zhadzujú vodu, no prácu hasičov veľmi komplikujú vietor a dym.Hasiči podľa BBC varovali, že úplné uhasenie požiaru by mohlo trvaťalebo dokonca. Švajčiarske úrady upozornili, že extrémne sucho v dôsledku extrémne horúceho a suchého júna a zatiaľ aj júla, v kombinácii so silným vetrom predstavujú „toxický kokteil“.