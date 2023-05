Progresívci kritizujú tisícové dotácie pre organizácie blízke Záborskej, má ísť o vážny konflikt záujmov

Vážny konflikt záujmov

Subjekty mali dostať tisíce eur

25.5.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje schválenie dotácií na podporu rovnosti pre subjekty, v ktorých figuruje poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská OĽaNO ).Upozorňuje na to, že v tomto procese dochádza k vážnemu konfliktu záujmov. V roku 2022 sa rozdelilo medzi organizácie prepojené na cirkev či podporujúce tzv. tradičné rodiny vyše 110-tisíc eur."Takmer tretina z celkovej sumy (32 900 eur) putovala organizáciám Poradňa Alexis a Fórum života . Ich zakladateľkou a členkou predsedníctva je Anna Záborská. V predsedníctve figuruje spoločne s ďalšou, dnes už bývalou poslankyňou OĽaNO, Annou Verešovou ,” uviedla expertka PS pre rodovú rovnosť Beáta Jurik. Anna Záborská podľa PS niekoľkokrát predložila do parlamentu návrhy, aby podobné organizácie mohli byť financované aj z dotácií Úradu vlády SR . Verešová pritom donedávna pôsobila ako generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorú spadá aj Odbor rodovej rovnosti, ktorý má prideľovanie dotácií na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami na starosti."Ak chceme, aby bolo Slovensko normálnou krajinou, nemôžeme to tolerovať. Tieto organizácie navyše robia presný opak toho, na čo sú dotácie určené,” zdôraznila podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková. Podľa Progresívneho Slovenska mali subjekty Poradňa Alexis a Fórum života od roku 2020 dostať od ministerstva práce, ktorému v tom čase šéfoval Milan Krajniak (Sme rodina), spolu viac ako 65-tisíc eur.