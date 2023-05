Nelegálne nadobudnutý majetok by sa mal podľa Remišovej vysoko zdaňovať, zákon prijatý vládou Fica je nefunkčný

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

25.5.2023 (SITA.sk) - V súčasnosti platný zákon o preukazovaní pôvodu majetku je potrebné zefektívniť tak, že nelegálne nadobudnutý majetok bude štát zdaňovať.Ako ďalej na tlačovej besede povedala poslankyňa a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová, za týmto účelom predkladajú spolu s poslancom Milanom Vetrákom (OĽaNO ) do parlamentu zákon, na základe ktorého bude možné zdaňovať príjmy z nelegálnej činnosti, korupcie alebo prania špinavých peňazí.Súčasný zákon o preukazovaní pôvodu majetku prijatý ešte vládou Roberta Fica je podľa Remišovej absolútne nefunkčný a na jeho základe prepadlo štátu celkovo nula eur. Nevykonateľný zákon bol pritom podľa nej prijatý náročky.„My teraz predkladáme zákon, ktorý sa venuje problematike zdaňovania nelegálnych príjmov," povedala Remišová, V praxi to podľa nej znamená, že ak niekto nadobudol majetok nelegálne a nevie preukázať jeho pôvod, bude predmetný majetok zdanený v sadzbe od 60 do 80 percent.„Pri postihovaní nelegálnej alebo trestnej činnosti a špeciálne korupcie pokladáme funkčné mechanizmy pri prepadnutí majetku a zdaňovaní nelegálnych príjmov za mimoriadne dôležité," skonštatovala Remišová.Podľa Vetráka sa problematika nelegálne nadobudnutého majetku dá riešiť dvomi spôsobmi. V prvom prípade prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to bolo na Slovensku doteraz. Tento spôsob však podľa neho zjavne nefunguje.„Alebo skúsime ísť inou cestou a pôjdete cez daňové úrady. To sa snažíme práve teraz zaviesť," povedal Vetrák s tým, že daňové úrady majú zavedené takzvané obrátené dôkazné bremeno.„V praxi by to fungovalo spôsobom, že pokiaľ dostane daňový úrad podnet, nemôže byť samozrejme anonymný, alebo pokiaľ z vlastnej činnosti úrad zistí, že je tam nezrovnalosť medzi tým, čo daňový subjekt priznal a čo sa zjavne ukazuje ako prírastok jeho majetku alebo príjmov a tento rozdiel je väčší ako 133-tisíc eur, tak spustí akciu," vysvetlil Vetrák.Podľa neho bude v prípade, že rozdiel nebude vedieť vysvetliť, subjekt požiadaný o vypracovanie súpisu majetku, respektíve majetkového priznania. „Na základe tohto súpisu prebehne dokazovanie, kde daňový úrad zistí, ako je to naozaj," povedal poslanec.Pokiaľ bude subjekt v rámci konania spolupracovať, na záver ho budú podľa Vetráka čakať penále vo výške 60 percent. Pokiaľ spolupracovať nebude, penále budú vo výške 80 percent.„Plus dodanenie, čiže takmer 100 percentné zdanenie," skonštatoval poslanec. Zároveň doplnil, že súpis majetku bude daňový úrad požadovať aj vtedy, keď sa vyskytnú neobvyklé obchodné operácie. Vetrák dodal, že do návrhu zákona by mohol byť zaradený aj trestný čin podvodu pri súpise majetku.