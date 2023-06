Progresívci majú novú posilu z odboru gynekológie a pôrodníctva, Záhumenský prijal ponuku z dvoch dôvodov (video)

aktualizované 19. júna, 11:58



Ponuku prijal z dvoch dôvodov

Znižovanie umelých potratov inak

19.6.2023 (SITA.sk) -Novou posilou hnutia Progresívne Slovensko (PS) je Jozef Záhumenský , profesor v odbore gynekológia a pôrodníctvo a prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Ako ďalej na tlačovej besede informovala podpredsedníčka PS Lucia Plaváková , spoločne chcú na Slovensko priniesť rešpektujúcu pôrodnú starostlivosť. Záhumenský uviedol, že ponuku na vstup do politického zápasu prijal z dvoch dôvodov – pozdvihnutie úrovne perinatológie a posilnenie hlasu odborníkov v Národnej rade SR.Ako sám tvrdí, Progresívne Slovensko je stranou pre mladých ľudí, ktorí ju aj podľa prieskumov verejnej mienky podporujú. „Reprodukčné zdravie a pôrodníctvo sa týka hlavne mladých ľudí, PS bola logická voľba," dodal.„Chcem pozdvihnúť úroveň perinatológie hlavne v tom, aby sa začal aj zákonodarný zbor aj exekutíva zaoberať pôrodníctvom ako vedným odborom, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje zdravie celej populácie. Prekoncepčná starostlivosť o ženy ešte pred otehotnením, pôrodnícka starostlivosť a vedenie pôrodov ovplyvňujú zdravie novorodencov a celý ich ďalší život," tvrdí Záhumenský.Zároveň je presvedčený, že je správne snažiť sa znižovať negatívny jav, ako sú napr. umelé potraty. Myslí si však, že cesta k tomu vedie cez vedecké poznatky, a to zabezpečením primárnej prevencie - dostupnej antikoncepcie.Záhumenský sa taktiež bude snažiť o zriadenie Národného ústavu pre starostlivosť o matku a dieťa a podporiť chce spoluprácu s Národným centrom zdravotníckych informácií, aby perinatálne dáta boli verejne dostupné až na úrovni jednotlivých pôrodníc. Rodička by sa tak mohla rozhodnúť podľa ukazovateľov kvality, kam pôjde rodiť.