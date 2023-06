Agresívny muž napadol v Stupave niekoľkých policajtov, pokračoval aj po zadržaní

Zranil aj policajta v civile

V útoku pokračoval

19.6.2023 (SITA.sk) - Agresívny muž napadol viacerých policajtov , skončil za mrežami. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , niekoľko policajných hliadok zasahovalo zo soboty 17. júna na nedeľu pri výtržnostiach v jednom z podnikov v Stupave.Hliadka po príchode zistila, že hlavným útočníkom fyzických napadnutí medzi viacerými účastníkmi je 50-ročný Milan. Ten svoj útok nasmeroval aj na policajta v civile, ktorému spôsobil zranenie päsťou do hlavy, ktoré si vyžiadalo jeho ošetrenie rýchlou zdravotnou pomocou.Útočníka zadržali a eskortovali do cely policajného zaistenia, kde však vo svojom vyčíňaní pokračoval.„So sťažnosťou na nízky tlak si agresívny Milan vypýtal od hliadky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách kávu a rýchlu zdravotnú pomoc,“ uviedla Šimková s tým, že po opustení cely fyzicky napadol dvoch členov policajnej hliadky, pričom jedného kopol do brucha a druhého udrel lakťom do rebier.Agresívneho muža umiestnili opäť do cely, za uvedené konanie mu hrozí jeden až päť rokov za mrežami.