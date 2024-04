Progresívci majú s novelou zákona o výdavkových limitoch tri problémy, podľa Kišša to znamená menej skutočného šetrenia (video)

Hrozí nám pokuta

17.4.2024 (SITA.sk) - Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kišš vyzval vládu Roberta Fica , aby konala pre záchranu európskych peňazí, ktorých prepadnutie Slovensku hrozí.Treba podľa jeho slov pripraviť riešenia, ktoré uspokoja Európsku komisiu , no najmä zlepšia hlavne kvalitu života nás všetkých.Rezort financií nedávno prišiel s novelou zákona, ktorá upravuje výdavkové limity. S týmto materiálom však má Progresívne Slovensko tri problémy.Výdavkové limity nie sú podľa Kišša splnením míľnika v pláne obnovy. „Naďalej nám hrozí pokuta 450 mil. eur, hovorí sa to v kuloároch. Táto hrozba je reálna, ak vláda nepripraví riešenia a nebude konsolidovať,“ povedal Kišš.Takéto riešenie bude pre Fica zároveň podľa Kišša znamenať menej skutočného šetrenia, lebo prípadné sankcie z neplnenia bude znášať až vláda po ňom.A tretím problémom podľa neho je, že krátenie príspevku do druhého piliera sa podľa EÚ pravidiel počíta ako konsolidačné opatrenie. „Národné výdavkové limity sú inteligentnejšie. Motivovali by hľadať skutočné riešenia a nie triky,“ dodal Kišš.