Hlas-SD neplánuje vymeniť „stoličku“ predsedu parlamentu za iný post. Danko má však podľa Rašiho iný názor (video)

Parlamentná matematika ostáva tá istá

Danko má zrejme iný názor

17.4.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) neplánuje vymeniť „stoličku" predsedu parlamentu za iný post.Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) zopakoval, že v prípade nominovania kandidáta na post predsedu parlamentu je potrebné postupovať podľa výsledku parlamentných volieb.Jeho stranícky kolega a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok v Rádiu Expres informoval, že nominantom Hlasu-SD bude práve minister Raši.„Napriek tomu, že bol Peter Pellegrini (Hlas-SD) zvolený za prezidenta, tak sa nezmenilo vôbec nič, parlamentná matematika ostáva tá istá a je ukotvená v koaličnej zmluve. Zatiaľ nevidíme žiaden dôvod, aby sa čokoľvek menilo, pomery sú jasne dané rozhodnutím voličov v parlamentných voľbách," povedal Raši pre médiá na úrade vlády.Voľbu nového predsedu parlamentu plánuje vládna koalícia odložiť až po voľbách do Európskeho parlamentu. „Na to, aby som sa tam (post predsedu parlamentu, pozn. SITA) dostal, by ma niekto musel zvoliť. A Andrej Danko (SNS) má zatiaľ zrejme iný názor," dodal.V eurovoľbách kandiduje aj samotný Danko, podľa Rašiho tak všetko závisí od výsledku volieb a ak bude pozitívny, tak od jeho rozhodnutia.Budúcemu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zanikol mandát poslanca, a teda aj funkcia predsedu parlamentu, deň po zvolaní za hlavu štátu v prezidentských voľbách. Aktuálne je poverený výkonom právomocí predsedu parlamentu podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD).