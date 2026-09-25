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25. septembra 2026

Progresívci navrhujú zákon na ochranu rodín pred predátorskými záložňami – VIDEO


Tagy: Bezpečnosť Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc majetková kriminalita Návrh zákona Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) starosta bratislavského Starého Mesta Záložne

Podľa poslankyne PS Zuzany Števulovej by ľudia v ťažkej životnej situácii nemali prichádzať o veci nevyhnutné pre bežný život. Progresívne ...



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665489632cab1719775125 scaled 1 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Podľa poslankyne PS Zuzany Števulovej by ľudia v ťažkej životnej situácii nemali prichádzať o veci nevyhnutné pre bežný život.


Progresívne Slovensko prichádza s návrhom zákona na obmedzenie fungovania záložní, ktorý má ochrániť ľudí pred obchodom s chudobou a zamedziť netransparentným praktikám.

Podľa poslankyne PS Zuzany Števulovej by ľudia v ťažkej životnej situácii nemali prichádzať o veci nevyhnutné pre bežný život v dôsledku krátkodobej finančnej pomoci poskytovanej záložňami.

Identifikácia prijímaného tovaru


„Záložne sú biznis, ktorému sa darí čoraz lepšie súbežne s tým, ako sa vďaka Ficovej vláde čoraz viac rodín prepadá do chudoby. V mnohých mestách sledujeme, ako prevádzok záložní pribúda a bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí sa zhoršuje. Potrebujeme reguláciu tohto podnikania,“ uviedla Števulová.

Zároveň zdôraznila potrebu zaviesť identifikáciu prijímaného tovaru a predávajúceho, aby bolo možné sledovať, či nejde o kradnutý tovar. “Chceme tiež, aby pre záložne platili pravidlá pre boj proti praniu špinavých peňazí,” dodala.

Poslankyňa NR SR Dana Kleinert poukázala na to, že Bratislava už obmedzila prevádzku záložní na svojom území v čase od 10:00 do 16:00, avšak ide len o prvý krok k riešeniu problému.

Koncentrácia kradnutého tovaru


„Aj týmto zákonom dávame mestám a obciam nástroj, ako obmedziť prevádzkovanie záložní na ich území. Obce a mestá po tomto volajú dlhodobo, no vládna koalícia ich ignoruje. Nielen Bratislava, ale aj Košice a ďalšie mestá sa boria s týmto problémom. My ho riešime, a to aj v konkrétnych detailoch, napríklad, že nie je dôležitý názov “záložňa” alebo “bazár”, “výkupňa”, “komisný predaj” alebo “obchod”, dôležité je, čo prevádzka reálne robí,“ vysvetlila Kleinert. Viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva opisuje situáciu v hlavnom meste ako znepokojujúcu.

„Okolie niektorých záložní sa stáva miestom, kde sa koncentruje kradnutý tovar, drogy a ďalšie problémy s verejným poriadkom. Je to jednoduchý kolobeh: ukradnutý tovar sa rýchlo speňaží, hotovosť priťahuje ďalší nelegálny obchod aj s drogami a ten ďalších ľudí, ktorí následne spôsobujú bezpečnostné problémy v uliciach,“ priblížil. Starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač vyzval poslancov a poslankyne parlamentu, aby zákon schválili.

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Bezpečnostné riziko pre okolie


„Pre starostov je každá takáto neregulovaná prevádzka skutočne nočnou morou. Jednak ohrozuje najslabších obyvateľov či návštevníkov mesta, ale zároveň znižuje kvalitu bývania a priťahuje mnohé negatívne externality. Bol by som veľmi rád, keby tento zákon bol prijatý aj vládnou koalíciou, pretože skutočne vie našim obciam – ale najmä ľuďom – veľmi pomôcť,“ povedal Vagač.

Poslankyňa NR SR a kandidátka na poslankyňu mestskej časti Bratislava – Ružinov Natália Nash upozornila, že bez regulácie predstavujú záložne aj bezpečnostné riziko pre okolie.

„Zo skúsenosti z časti 500 bytov na Nivách vieme, že takéto prevádzky sú magnetom pre majetkovú kriminalitu. Opatrenia ako zvýšená prítomnosť polície či nové obmedzenie otváracích hodín záložní určite pomáhajú situáciu zlepšiť. No namiesto zrušeného kasína sa pripravuje otvorenie ďalšej prevádzky záložne. Štát musí začať s reguláciou tohto biznisu,“ zdôraznila.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci navrhujú zákon na ochranu rodín pred predátorskými záložňami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc majetková kriminalita Návrh zákona Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) starosta bratislavského Starého Mesta Záložne
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