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25. septembra 2026
Po rokoch sporov uvoľní Brusel 6,6 miliardy eur na vojenskú podporu Ukrajiny
Budapešť blokovala platby z Európskeho mierového nástroja celé roky, postoj sa zmenil po aprílovej výmene vlády. Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Budapešť blokovala platby z Európskeho mierového nástroja celé roky, postoj sa zmenil po aprílovej výmene vlády.
Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa dohodli na uvoľnení 6,6 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja (EPF), ktoré majú pokryť náklady na zbrane dodané Ukrajine, výcvik jej vojakov a nové spoločné nákupy vojenského vybavenia.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová uviedla, že 4,7 miliardy eur dostanú členské štáty ako náhradu za vojenskú pomoc, ktorú už poskytli Kyjevu. Niektoré krajiny už oznámili, že svoj podiel použijú na ďalšiu podporu Ukrajiny v boji proti Rusku.
Ďalších 900 miliónov eur pôjde na financovanie výcvikovej misie EÚ pre ukrajinské ozbrojené sily a jedna miliarda eur bude určená na nové spoločné obstarávanie vojenského vybavenia.
Peniaze boli blokované niekoľko rokov pre veto Maďarska, ktoré pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána odmietalo vojenskú podporu Ukrajiny.
Situácia sa zmenila po apríli, keď Orbána na poste predsedu vlády nahradil Péter Magyar. Budapešť následne ustúpila od blokovania prostriedkov a členské štáty začali rokovať o ich konkrétnom využití.
„Hybridné útoky Moskvy sa snažia zastrašiť Európu, aby obmedzila podporu Ukrajine. Európa robí pravý opak,“ uviedla Kallasová na sociálnej sieti.
Európsky mierový nástroj slúži okrem iného na refundáciu vojenského materiálu, ktorý členské štáty poskytujú partnerským krajinám.
V prípade Ukrajiny sa práve cez tento mechanizmus financovala významná časť vojenskej pomoci po začiatku ruskej invázie.
Zdroj: SITA.sk - Po rokoch sporov uvoľní Brusel 6,6 miliardy eur na vojenskú podporu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa dohodli na uvoľnení 6,6 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja (EPF), ktoré majú pokryť náklady na zbrane dodané Ukrajine, výcvik jej vojakov a nové spoločné nákupy vojenského vybavenia.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová uviedla, že 4,7 miliardy eur dostanú členské štáty ako náhradu za vojenskú pomoc, ktorú už poskytli Kyjevu. Niektoré krajiny už oznámili, že svoj podiel použijú na ďalšiu podporu Ukrajiny v boji proti Rusku.
Orbánov blok
Ďalších 900 miliónov eur pôjde na financovanie výcvikovej misie EÚ pre ukrajinské ozbrojené sily a jedna miliarda eur bude určená na nové spoločné obstarávanie vojenského vybavenia.
Peniaze boli blokované niekoľko rokov pre veto Maďarska, ktoré pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána odmietalo vojenskú podporu Ukrajiny.
Situácia sa zmenila po apríli, keď Orbána na poste predsedu vlády nahradil Péter Magyar. Budapešť následne ustúpila od blokovania prostriedkov a členské štáty začali rokovať o ich konkrétnom využití.
„Hybridné útoky Moskvy sa snažia zastrašiť Európu, aby obmedzila podporu Ukrajine. Európa robí pravý opak,“ uviedla Kallasová na sociálnej sieti.
Významná pomoc
Európsky mierový nástroj slúži okrem iného na refundáciu vojenského materiálu, ktorý členské štáty poskytujú partnerským krajinám.
V prípade Ukrajiny sa práve cez tento mechanizmus financovala významná časť vojenskej pomoci po začiatku ruskej invázie.
Zdroj: SITA.sk - Po rokoch sporov uvoľní Brusel 6,6 miliardy eur na vojenskú podporu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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