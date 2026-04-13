Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
13. apríla 2026
Progresívci nepovažujú zvýšenie počtu prioritných okresov za dobrý nápad, najmenej rozvinuté okresy majú už teraz málo peňazí
Zvýšenie počtu prioritných okresov nie je dobrý nápad, pretože podpora je už teraz nízka. Upozornil na to poslanec za Progresívne Slovensko (PS)
13.4.2026 (SITA.sk) - Zvýšenie počtu prioritných okresov nie je dobrý nápad, pretože podpora je už teraz nízka. Upozornil na to poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Marek Lackovič v reakcii na návrh ministra investícií Samuela Migaľa na zvýšenie počtu prioritných okresov z 19 na 30. Lackovič zdôraznil, že podpora pre najmenej rozvinuté okresy je už teraz žalostne nízka.
Migaľ podľa poslanca pre tieto okresy nevybojoval v tohtoročnom rozpočte nič. "Ani cent navyše. S podporou najmenej rozvinutých okresov, samozrejme, súhlasíme, ale zároveň sa pýtame, odkiaľ chce pán minister získať dodatočné zdroje. Pretože ak sa o rovnaký balík bude deliť viac subjektov, výsledkom bude iba menej peňazí pre všetkých," upozornil Lackovič s tým, že rozšírenie zoznamu bez peňazí navyše bude znamenať podraz pre regióny.
Poslanec pripomenul, že progresívci už Migaľa upozorňovali, aby sa sústredil menej na počet týchto okresov a viac na adresnosť, efektivitu a udržateľnosť pracovných miest, ktoré vznikajú vďaka tejto pomoci. Lackovič súčasne upozornil, že po preštudovaní zápisníc vznikli pochybnosti. V niektorých prípadoch má totiž podozrenie pre nízku transparentnosť a férovosť celého procesu prideľovania príspevkov.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci nepovažujú zvýšenie počtu prioritných okresov za dobrý nápad, najmenej rozvinuté okresy majú už teraz málo peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.
