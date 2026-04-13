13. apríla 2026

Progresívci nepovažujú zvýšenie počtu prioritných okresov za dobrý nápad, najmenej rozvinuté okresy majú už teraz málo peňazí


Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR regióny

Zvýšenie počtu prioritných okresov nie je dobrý nápad, pretože podpora je už teraz nízka. Upozornil na to poslanec za Progresívne Slovensko (PS)



6835d2f06731e074547939 676x451 13.4.2026 (SITA.sk) - Zvýšenie počtu prioritných okresov nie je dobrý nápad, pretože podpora je už teraz nízka. Upozornil na to poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Marek Lackovič v reakcii na návrh ministra investícií Samuela Migaľa na zvýšenie počtu prioritných okresov z 19 na 30. Lackovič zdôraznil, že podpora pre najmenej rozvinuté okresy je už teraz žalostne nízka.


Migaľ podľa poslanca pre tieto okresy nevybojoval v tohtoročnom rozpočte nič. "Ani cent navyše. S podporou najmenej rozvinutých okresov, samozrejme, súhlasíme, ale zároveň sa pýtame, odkiaľ chce pán minister získať dodatočné zdroje. Pretože ak sa o rovnaký balík bude deliť viac subjektov, výsledkom bude iba menej peňazí pre všetkých," upozornil Lackovič s tým, že rozšírenie zoznamu bez peňazí navyše bude znamenať podraz pre regióny.

Poslanec pripomenul, že progresívci už Migaľa upozorňovali, aby sa sústredil menej na počet týchto okresov a viac na adresnosť, efektivitu a udržateľnosť pracovných miest, ktoré vznikajú vďaka tejto pomoci. Lackovič súčasne upozornil, že po preštudovaní zápisníc vznikli pochybnosti. V niektorých prípadoch má totiž podozrenie pre nízku transparentnosť a férovosť celého procesu prideľovania príspevkov.


Zdroj: SITA.sk

nasledujúci článok >>
Politológ: Slovensko sa po Orbánovej prehre v parlamentných voľbách môže stať posledným významnejším „klinovým“ aktérom v Európskej únii
<< predchádzajúci článok
Politológ: Výsledok maďarských volieb je pre Fica varovaním, že politika strachu nemusí dlhodobo fungovať

