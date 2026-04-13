 24hod.sk    Z domova

13. apríla 2026

Politológ: Výsledok maďarských volieb je pre Fica varovaním, že politika strachu nemusí dlhodobo fungovať


Tagy: Parlamentné voľby v Maďarsku Politológ Premiér Slovenskej republiky

Za volebnou prehrou Viktora Orbána stojí podľa politológa Tomáša Koziaka kombinácia viacerých faktorov - zhoršujúca sa ekonomická ...



13.4.2026 (SITA.sk) - Za volebnou prehrou Viktora Orbána stojí podľa politológa Tomáša Koziaka kombinácia viacerých faktorov – zhoršujúca sa ekonomická situácia, vysoká miera korupcie aj systém "našich ľudí". Zároveň podľa neho prestala na voličov účinkovať politika založená na vyvolávaní strachu. Koziak pre agentúru SITA uviedol, že Orbánova politika má v mnohých ohľadoch výrazné paralely s prístupom Roberta Fica.


"Tá rétorika je v mnohých aspektoch mimoriadne podobná, ako keby mali spoločné noty na stole," povedal. Upozornil najmä na dlhodobé využívanie strachu a mobilizáciu voličov prostredníctvom vyhrocovania tém, ako sú vzťahy k Ukrajine, Európskej únii či NATO. Podľa politológa sa ukazuje, že takýto prístup oslovuje čoraz menšiu časť voličov.

Výsledok volieb v Maďarsku je preto podľa neho varovaním, že politika založená na rozdeľovaní spoločnosti a vyvolávaní napätia nemusí byť dlhodobo úspešná. "Ak by si mal Robert Fico z niečoho zobrať ponaučenie, tak z toho, že prehlbovanie nenávisti mu môže voľby prehrať. Pre ľudí sú dôležitými témami zhoršovanie ekonomickej situácie aj vysoká miera korupcia v krajine," zdôraznil.

Prekvapivý rozsah porážky Orbána


Víťazstvo Pétera Magyara podľa Koziaka nebolo prekvapením, no rozsah porážky Viktora Orbána áno. Strana Tisza získala ústavnú väčšinu, čo jej dáva silný mandát na vládnutie. Politológ očakáva, že Maďarsko prestane byť v rámci Európskej únie problémovým hráčom, ako tomu bolo v za čias Orbána, a dôjde aj k zmene prístupu voči Ukrajine.

"Viktor Orbán sa výrazne vyhraňoval voči Ukrajine, dokonca ju obviňoval z prípravy vojenského útoku na Maďarsko. Bola to súčasť rétoriky založenej na vyvolávaní strachu, ktorú poznáme aj zo Slovenska," uviedol Koziak.

Nový premiér sa podľa neho bude snažiť riešiť dôsledky dlhoročného vládnutia svojho predchodcu, vrátane boja proti korupcii. Koziak upozornil na rozsah korupcie v Maďarsku, ktorú symbolizujú aj luxusné nehnuteľnosti budované pre ľudí blízkych vláde z európskych zdrojov. Zároveň bude musieť nová vláda riešiť aj zhoršený stav ekonomiky, keďže krajina sa podľa viacerých ukazovateľov prepadla na chvost Európskej únie.

Politológ zhoršenie vzťahov neočakáva


V súvislosti so Slovenskom politológ konštatoval, že Robert Fico prichádza o svojho spojenca v rámci EÚ. Zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov však neočakáva.

"Pána Magyara Fico síce nebude nazývať svojím priateľom, ako to hovoril o Orbánovi, ale to neznamená, že by sa vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom mali pokaziť," poznamenal Koziak s tým, že v konečnom dôsledku sme odsúdení na spolupráci v rámci EÚ aj V4. Neočakáva ani konflikt týkajúci sa platnosti Benešových dekrétov.

Ústretovejšia politika


Výzvou pre novú maďarskú vládu bude aj energetická závislosť od Ruska, ktorá je podľa politológa dedičstvom neprezieravých rozhodnutí Orbánovho kabinetu. Zmena však nepríde zo dňa na deň, keďže krajina sa na diverzifikáciu musí najprv pripraviť.

Politológ zároveň hovorí, že nový politický prístup Maďarska už nebude mať podobu konfrontačnej politiky voči Ukrajine či Európskej únii, akú v minulosti reprezentoval Viktor Orbán. Očakáva skôr pragmatickejší a menej konfliktný prístup.

"Určite sa nemôže správať tak, že bude a priori blokovať všetko v Európskej únii. Bude skôr viesť ústretovejšiu politiku. Tiež bude brániť maďarské záujmy, ale to sa dá robiť aj inak ako búchať po stole," podotkol Koziak.



Zdroj: SITA.sk - Politológ: Výsledok maďarských volieb je pre Fica varovaním, že politika strachu nemusí dlhodobo fungovať © SITA Všetky práva vyhradené.

