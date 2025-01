Progresívci nevidia dôvod na stretnutie s Pellegrinim, za okrúhly stôl si nesadnú s prezidentom ani liberáli

O zahraničnopolitickej orientácii SR nie je potrebné diskutovať

Mediálna hra

Fico nie je pre SaS dôveryhodným partnerom

31.1.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Progresívne Slovensko (PS) odmietli stretnutie politických strán s prezidentom Petrom Pellegrinim . PS sa vyjadrilo, že nevidia na to dôvod. Hnutie pripomenulo, že prezidenta požiadali o spoločné stretnutie s lídrami opozičných strán na začiatku roka."Na stretnutí sme prezidenta chceli vyzvať, aby sa jasne postavil proti krokom predstaviteľov vlády a koalície, ktoré spochybňujú naše pevné ukotvenie v EÚ NATO . Prezident na našu výzvu, žiaľ, tri týždne nereagoval," informovalo hnutie. Na stretnutie k tejto téme hnutie preto nevidí dôvod."Zahraničnopolitická orientácia SR je jasne ukotvená vo všetkých relevantných dokumentoch, nie je o nej potrebné diskutovať. Je potrebné ju rešpektovať, prestať ju spochybňovať a zdržať sa konania, ktoré robia práve predstavitelia strán Smer SNS . Odmietame spoločným rokovaním poslúžiť ako zásterka tomuto ich konaniu," vyhlásilo PS a opätovne vyzvalo prezidenta, aby verejne odsúdil kroky koalície, ktoré ťahajú SR preč z Európy.Hnutie zdôraznilo, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa rozpadá, šíri paniku a straší občanov. "Do toho neustále klame a obviňuje opozíciu z účasti na imaginárnom prevrate. Všetko len preto, aby odpútavala pozornosť od svojich zlyhaní a od toho, že ťahá Slovensko preč z EÚ. V tejto situácii potrebujeme jediný okrúhly stôl politických strán - ten k vyhláseniu predčasných volieb ," uzavrelo hnutie.SaS sa rovnako vyjadrila, že sa nezúčastní stretnutia u prezidenta. Stretnutie strana považuje za mediálnu hru. "Odmietame byť súčasťou falošnej hry na nadstraníckosť, keďže viacerí poslanci Hlasu sami priznávajú, že prezident stále zasahuje do riadenia svojej bývalej strany," vysvetlil postoj predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že pozícia strany SaS v zahraničnopolitickom ukotvení je nespochybniteľná. Podľa neho, opak dokazuje vládna koalícia, ktorá nás vzďaľuje od EÚ a NATO a klania sa vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi a Rusku.SaS zároveň vyzvala všetky parlamentné strany, aby podporili návrh ústavnej zmeny, ktorou by sa členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO zakotvilo priamo do Ústavy SR "Ak to politické strany myslia s prozápadným smerovaním Slovenska úprimne, môžu to dokázať jednoduchým hlasovaním v parlamente, bez zbytočných stretnutí a kamier," povedal Gröhling a dodal, že strana SaS svoj postoj tlmočí aj prezidentovi a vyzýva ho, aby podporil zakotvenie členstva Slovenska v EÚ a NATO do Ústavy. "Bude to oveľa viac, ako zorganizovanie fiktívneho okrúhleho stola, ktorý má dokazovať nadstraníckosť prezidenta a obhajobu krokov vlády," uviedol Gröhling.Šéf liberálov tiež kritizoval koalíciu za pokrytectvo, keďže odmietla predchádzajúce výzvy SaS na deeskaláciu napätia v spoločnosti."Ak Fico a koalícia porušuje vlastnoručne písaný text Programového vyhlásenia vlády, nemáme dôveru, že bude akceptovať čokoľvek, na čom by sa dohodol aj s opozíciu. Robert Fico nie je pre SaS dôveryhodným partnerom," uzavrel predseda SaS, poukazujúc na neochotu koalície dosiahnuť dohodu na druhú najvyššiu ústavnú funkciu a posilnenie deštruktívneho vplyvu Andreja Danka