Progresívci plánujú zatraktívniť absolventskú prax, doba jej trvania by sa mala skrátiť a navýšiť chcú aj príspevok

Skrátenie absolventskej praxe

Záujem o prax by sa mal zvýšiť

26.8.2024 (SITA.sk) - Progresívci plánujú zlepšiť podmienky pre absolventskú prax. Poslanci z klubu Progresívne Slovensko (PS) Dávid Dej a Simona Petrík predložili na rokovanie Národnej rady SR novelu zákona o službách zamestnanosti. Jej hlavným cieľom je zvýšiť atraktivitu absolventskej praxe a podporiť väčší záujem absolventov stredných a vysokých škôl o tento program.„Podľa aktuálne platného právneho stavu absolventská prax trvá najmenej tri a najviac šesť mesiacov, pričom príspevok poskytovaný absolventom je vo výške životného minima, čo v roku 2024 predstavuje 273,99 eura,“ uviedol Dávid Dej.Návrh zákona plánuje skrátiť trvanie absolventskej praxe na najmenej dva mesiace a najviac štyri mesiace, bez možnosti predĺženia alebo opakovania. Zároveň predkladatelia navrhujú zvýšiť príspevok na 40 % minimálnej mzdy, čo by v roku 2025 predstavovalo 326,40 eura.„Príspevok bude poskytovaný povinne a nebude podliehať zdaneniu,“ doplnila Petrík. Zámerom týchto zmien je zvýšiť atraktivitu a dostupnosť absolventskej praxe.Skrátenie minimálnej dĺžky praxe umožní podľa poslancov PS väčšiemu počtu absolventov získať praktické skúsenosti potrebné pre uplatnenie na trhu práce. Vyšší príspevok a skrátenie trvania praxe by mali prispieť k zvýšeniu záujmu o účasť na praxi a zlepšeniu finančnej stability absolventov počas jej vykonávania.„Navrhované zmeny sú reakciou na aktuálne potreby trhu práce a zvyšujúce sa požiadavky zamestnávateľov,“ dodali poslanci. Ak by bola novela schválená, začala by platiť od začiatku nového roka 2025 a vzťahovala by sa na dohody o absolventskej praxi uzatvorené po tomto dátume.„Tento návrh zákona prispieva k celkovému zlepšeniu situácie mladých ľudí pri prechode zo vzdelávacieho systému do pracovného života a motivuje zamestnávateľov zamestnávať mladých absolventov,“ uzavreli predkladatelia.