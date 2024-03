Progresívci podali podnet na generálnu prokuratúru a žiadajú odtajnenie spôsobu, ako sa Gašpar dostal do vedenia SIS

Utajenie je v rozpore so zákonom

Kedy dostal Gašpar previerku?

11.3.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu za Progresívne Slovensko Jaroslav Spišiak podali v piatok podnet na Generálnu prokuratúru SR , aby preskúmala zákonnosť Doplnenia Štatútu Slovenskej informačnej služby (SIS). Zároveň podali na SIS žiadosť, aby odtajnila popis mechanizmu, ktorým sa Pavol Gašpar dostal do vedenia služby.„Generálna prokuratúra by mala v tejto veci konať, pretože podľa nás je utajenie a text Doplnenia Štatútu SIS v rozpore so zákonom. Je v záujme celej krajiny, aby prokuratúra postup aj obídenie prezidentky preskúmala, a prípadne aj konala,” povedala členka výboru na kontrolu SIS Števulová.Ako ďalej dodala, vláde aj SIS by malo záležať na tom, či verejnosť tomuto procesu dôveruje.Na pondelkovom mimoriadnom Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS sa má zúčastniť aj samotný poverený riaditeľ Pavol Gašpar, ktorého sa chcú poslanci Progresívneho Slovenska pýtať na dodnes nejasné skutočnosti.Zdôrazňujú, že stále nevedia, kedy Gašpar dostal bezpečnostnú previerku, ani kedy vôbec vstúpil do SIS.„Ako sú rozdelené kompetencie medzi ním a povereným námestníkom Rulíškom, ktorému poverenie naďalej trvá? A ako chce zabezpečiť dôveru v to, že SIS bude nezávislá od záujmov jeho otca Tibora Gašpara, ktorý čelí trestnému stíhaniu? Toto sú otázky, na ktoré chceme počuť jasné odpovede,” uzavrel člen výboru Martin Dubéci.