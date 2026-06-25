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25. júna 2026

Progresívci podávajú podnet na poslanca Smeru Mažgúta, Mesterová spochybňuje jeho majetkové priznanie – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majetkové priznanie Opozícia Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD. Hnutie



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25.6.2026 (SITA.sk) - Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD.


Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Národnej rady SR Jána Mažgúta (Smer-SD). Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.

Transparentnosť iných subjektov


Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou.

„Ak Mažgút užíva byt, ktorý nevlastní, mal by ho uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného,“ vyhlásila.

Predsedníčka poslaneckého klubu PS zároveň poukázala na to, že Mažgút sa podľa nej často vyjadruje k dodržiavaniu zákonov a transparentnosti iných subjektov. V tejto súvislosti pripomenula jeho skoršie vyjadrenia o povinnostiach podnikateľov voči daňovým orgánom.

Uzatvorený nájomný vzťah


„Chcel by žiariť ako maják, ktorý je vzorom pre ostatných, ale v jeho majetkovom priznaní je tma,“ povedala Mesterová. PS sa chce podľa jej slov na výbore pýtať aj na spôsob využívania predmetnej nehnuteľnosti.

Mesterová upozornila, že z účtovných dokladov podľa nej vyplýva, že spoločnosť byt odpisuje ako majetok. Otázkou podľa nej je, či má firma s Mažgútom a jeho rodinou uzatvorený nájomný vzťah a za akých podmienok nehnuteľnosť využívajú.

„Možno by sa mali pýtať aj iné kompetentné inštitúcie, možno aj finančná správa,“ uviedla Mesterová. Dodala, že PS zváži aj podanie podnetov ďalším orgánom.

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Budúce majetkové priznania


Podľa Mesterovej účtovné závierky firmy naznačujú existenciu záväzku voči Mažgútovi vo výške približne 120-tisíc eur. PS preto plánuje preverovať, či sa táto skutočnosť premietne do budúcich majetkových priznaní.

Mesterová označila prípad za príklad „dvojakého metra“ predstaviteľov Smeru-SD. Podľa nej ide o situáciu, keď politici hovoria o transparentnosti a dodržiavaní zákonov, no sami čelia otázkam týkajúcim sa vlastných majetkových pomerov.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci podávajú podnet na poslanca Smeru Mažgúta, Mesterová spochybňuje jeho majetkové priznanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majetkové priznanie Opozícia Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
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