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25. júna 2026
Progresívci podávajú podnet na poslanca Smeru Mažgúta, Mesterová spochybňuje jeho majetkové priznanie – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majetkové priznanie Opozícia Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD. Hnutie
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25.6.2026 (SITA.sk) - Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Národnej rady SR Jána Mažgúta (Smer-SD). Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou.
„Ak Mažgút užíva byt, ktorý nevlastní, mal by ho uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného,“ vyhlásila.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS zároveň poukázala na to, že Mažgút sa podľa nej často vyjadruje k dodržiavaniu zákonov a transparentnosti iných subjektov. V tejto súvislosti pripomenula jeho skoršie vyjadrenia o povinnostiach podnikateľov voči daňovým orgánom.
„Chcel by žiariť ako maják, ktorý je vzorom pre ostatných, ale v jeho majetkovom priznaní je tma,“ povedala Mesterová. PS sa chce podľa jej slov na výbore pýtať aj na spôsob využívania predmetnej nehnuteľnosti.
Mesterová upozornila, že z účtovných dokladov podľa nej vyplýva, že spoločnosť byt odpisuje ako majetok. Otázkou podľa nej je, či má firma s Mažgútom a jeho rodinou uzatvorený nájomný vzťah a za akých podmienok nehnuteľnosť využívajú.
„Možno by sa mali pýtať aj iné kompetentné inštitúcie, možno aj finančná správa,“ uviedla Mesterová. Dodala, že PS zváži aj podanie podnetov ďalším orgánom.
Podľa Mesterovej účtovné závierky firmy naznačujú existenciu záväzku voči Mažgútovi vo výške približne 120-tisíc eur. PS preto plánuje preverovať, či sa táto skutočnosť premietne do budúcich majetkových priznaní.
Mesterová označila prípad za príklad „dvojakého metra“ predstaviteľov Smeru-SD. Podľa nej ide o situáciu, keď politici hovoria o transparentnosti a dodržiavaní zákonov, no sami čelia otázkam týkajúcim sa vlastných majetkových pomerov.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci podávajú podnet na poslanca Smeru Mažgúta, Mesterová spochybňuje jeho majetkové priznanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Národnej rady SR Jána Mažgúta (Smer-SD). Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
Transparentnosť iných subjektov
Na tlačovej konferencii uviedla, že firma, ktorej je Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer-SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou.
„Ak Mažgút užíva byt, ktorý nevlastní, mal by ho uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného,“ vyhlásila.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS zároveň poukázala na to, že Mažgút sa podľa nej často vyjadruje k dodržiavaniu zákonov a transparentnosti iných subjektov. V tejto súvislosti pripomenula jeho skoršie vyjadrenia o povinnostiach podnikateľov voči daňovým orgánom.
Uzatvorený nájomný vzťah
„Chcel by žiariť ako maják, ktorý je vzorom pre ostatných, ale v jeho majetkovom priznaní je tma,“ povedala Mesterová. PS sa chce podľa jej slov na výbore pýtať aj na spôsob využívania predmetnej nehnuteľnosti.
Mesterová upozornila, že z účtovných dokladov podľa nej vyplýva, že spoločnosť byt odpisuje ako majetok. Otázkou podľa nej je, či má firma s Mažgútom a jeho rodinou uzatvorený nájomný vzťah a za akých podmienok nehnuteľnosť využívajú.
„Možno by sa mali pýtať aj iné kompetentné inštitúcie, možno aj finančná správa,“ uviedla Mesterová. Dodala, že PS zváži aj podanie podnetov ďalším orgánom.
Budúce majetkové priznania
Podľa Mesterovej účtovné závierky firmy naznačujú existenciu záväzku voči Mažgútovi vo výške približne 120-tisíc eur. PS preto plánuje preverovať, či sa táto skutočnosť premietne do budúcich majetkových priznaní.
Mesterová označila prípad za príklad „dvojakého metra“ predstaviteľov Smeru-SD. Podľa nej ide o situáciu, keď politici hovoria o transparentnosti a dodržiavaní zákonov, no sami čelia otázkam týkajúcim sa vlastných majetkových pomerov.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci podávajú podnet na poslanca Smeru Mažgúta, Mesterová spochybňuje jeho majetkové priznanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majetkové priznanie Opozícia Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
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