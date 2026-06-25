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25. júna 2026
Ľuboša Kunaya sudcovia opätovne zvolili do Súdnej rady SR
Tagy: Sudca
Funkčné obdobie člena súdnej rady malo Kunayovi uplynúť 8. septembra tohto roku. Sudcovia Východoslovenského volebného obvodu si za svojho zástupcu v
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25.6.2026 (SITA.sk) - Funkčné obdobie člena súdnej rady malo Kunayovi uplynúť 8. septembra tohto roku.
Sudcovia Východoslovenského volebného obvodu si za svojho zástupcu v Súdnej rade SR opätovne zvolili sudcu Krajského súdu v Košiciach Ľuboša Kunaya. Ako rada v tejto súvislosti informovala, funkčné obdobie člena súdnej rady malo Kunayovi uplynúť 8. septembra tohto roku.
Opätovne ho však ako kandidáta navrhli sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach, Sudcovská rada Mestského súdu Košice a Združenie sudcov Slovenska. V následnej voľbe bolo z celkového počtu 358 oprávnených voličov odovzdaných 225 hlasov, pričom Kunay získal všetkých 216 platných hlasov.
"Kolegovia ma mohli poznať z rozhodovacej činnosti, z bežných pracovných stretnutí, teraz už vedia lepšie zhodnotiť moje reálne pôsobenie v súdnej rade, a o to cennejšie pre mňa je, že mi opätovne vyjadrili podporu. Mám už skúsenosti z fungovania v súdnej rade, čo mnohokrát prináša i komplikovanejšie hlasovania, ktoré mi niekedy spôsobujú ťažšie bezsenné noci a v takýchto chvíľach mi práve vedomie podpory kolegov sudcovskej obce pomáha tieto situácie zvládať a posilňuje ma," skonštatoval Kunay.
Východoslovenský volebný obvod tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove a Správneho súdu v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Ľuboša Kunaya sudcovia opätovne zvolili do Súdnej rady SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Sudcovia Východoslovenského volebného obvodu si za svojho zástupcu v Súdnej rade SR opätovne zvolili sudcu Krajského súdu v Košiciach Ľuboša Kunaya. Ako rada v tejto súvislosti informovala, funkčné obdobie člena súdnej rady malo Kunayovi uplynúť 8. septembra tohto roku.
Opätovne ho však ako kandidáta navrhli sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach, Sudcovská rada Mestského súdu Košice a Združenie sudcov Slovenska. V následnej voľbe bolo z celkového počtu 358 oprávnených voličov odovzdaných 225 hlasov, pričom Kunay získal všetkých 216 platných hlasov.
"Kolegovia ma mohli poznať z rozhodovacej činnosti, z bežných pracovných stretnutí, teraz už vedia lepšie zhodnotiť moje reálne pôsobenie v súdnej rade, a o to cennejšie pre mňa je, že mi opätovne vyjadrili podporu. Mám už skúsenosti z fungovania v súdnej rade, čo mnohokrát prináša i komplikovanejšie hlasovania, ktoré mi niekedy spôsobujú ťažšie bezsenné noci a v takýchto chvíľach mi práve vedomie podpory kolegov sudcovskej obce pomáha tieto situácie zvládať a posilňuje ma," skonštatoval Kunay.
Východoslovenský volebný obvod tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove a Správneho súdu v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Ľuboša Kunaya sudcovia opätovne zvolili do Súdnej rady SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Sudca
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