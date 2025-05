Progresívci podávajú podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s prijatou novelou zákona o mimovládkach – VIDEO

Obmedzenie slobody združovania či sankčné mechanizmy

Zákon v rozpore s právom EÚ

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Parlament schválil kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách v polovici apríla. Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok. Slovenské mimovládne organizácie aj opozícia novelu zákona kritizovali, považujú ju za škodlivú a diskriminačnú, hovorili aj o protiústavnosti. Opakovane ju nazývali „ruský zákon".



Zo zákona vypadlo nielen označenie zahraničný agent, ale aj označenie lobing, napriek tomu opozícia tvrdila, že v zákone ostalo veľa zlých vecí, napríklad administratívna záťaž pre mimovládky či zásah do súkromia darcov. Prezidenta vyzývala, aby zákon nepodpísal. Navrhovatelia zákona o mimovládkach i premiér



Cieľom slovenského návrhu je podľa nich len sprecizovanie kontrolných mechanizmov a zlepšenie transparentnosti, aby vedeli, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. Rovnako tvrdili, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ. Prezident



Parlament schválil kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách v polovici apríla. Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok. Slovenské mimovládne organizácie aj opozícia novelu zákona kritizovali, považujú ju za škodlivú a diskriminačnú, hovorili aj o protiústavnosti. Opakovane ju nazývali „ruský zákon".Zo zákona vypadlo nielen označenie zahraničný agent, ale aj označenie lobing, napriek tomu opozícia tvrdila, že v zákone ostalo veľa zlých vecí, napríklad administratívna záťaž pre mimovládky či zásah do súkromia darcov. Prezidenta vyzývala, aby zákon nepodpísal. Navrhovatelia zákona o mimovládkach i premiér Robert Fico Smer-SD ) tvrdili, že predložená legislatíva nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou.Cieľom slovenského návrhu je podľa nich len sprecizovanie kontrolných mechanizmov a zlepšenie transparentnosti, aby vedeli, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. Rovnako tvrdili, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ. Prezident Peter Pellegrini zákon pred niekoľkými dňami podpísal. Kancelária prezidenta SR vtedy informovala, že nenašli dôvody, pre ktoré by predmetná legislatíva v schválenom znení mohla byť v rozpore s Ústavou SR či európskym právom.

14.5.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko podáva na Ústavný súd (ÚS) SR podnet v súvislosti s nedávno prijatou novelou zákona o mimovládnych organizáciách. Na tlačovej besede o tom informovala poslankyňa hnutia Lucia Plaváková Požadujú posúdenie súladu s Ústavou SR i pozastavenie jeho účinnosti, pretože zastávajú názor, že ohrozuje demokratické princípy aj ústavné práva.Plaváková argumentovala napríklad obmedzením slobody združovania, a to v podobe uloženia povinnosti pre mimovládky vypracúvať výkaz darov s údajmi darcov a jeho zverejňovaním. Vyslovila presvedčenie, že takéto ustanovenie môže mať odstrašujúci efekt na darcov mimovládnych organizácií.„Tento cieľ nie je legitímny, ani ústavou aprobovaný," uviedla. Rovnako poukázala aj na sankčné mechanizmy za nedodržanie povinného zverejňovania údajov o prijatých darcoch a menách darcov. Plaváková hovorila aj o porušení práva na súkromie a ochrany osobných údajov. Zdôraznila aj to, že pri prijímaní zákona bola opakovane obmedzovaná rozprava v parlamente. Poslankyňa doplnila, že identifikovali aj rozpor s právom Európskej únie, konkrétne s voľným pohybom kapitálu.„Koalícia zavádza, keď tvrdí, že ide o európsky zákon. Žiadny členský štát taký zákon nemá a Maďarsko ho dokonca muselo po rozhodnutí Súdneho dvora z roku 2020 zrušiť. My sme sa teraz vybrali proti tomuto rozhodnutiu a hrozí nám preto konanie pre porušenie práva EÚ zo strany Komisie, ktorá pred tým koalíciu aj varovala,” tvrdí poslankyňa PS Beáta Jurík Dodala, že poslanci koalície zbytočne opakujú, že z pôvodného znenia vypadli označenia ako zahraničný agent či lobing. „Napriek zmenám zo strany Hlas si myslíme, že schválený zákon je aj naďalej v rozpore s právom EÚ,” zdôraznila.