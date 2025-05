Projekt Chlebodarca už rok pomáha rodinám v núdzi nájsť bývanie

Pomoc na ceste životom

14.5.2025 (SITA.sk) - Mnohé rodiny na Slovensku sú ohrozené chudobou. Ak sa ich životné okolnosti vyvíjajú nepriaznivo, kvôli nedostatočným príjmom im často hrozí strata domova. K riešeniu tejto situácie sa pred rokom rozhodla prispieť spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom. Spojili sa s Nadáciou DEDO, ktorá pomáha rodinám v núdzi na strednom a východnom Slovensku, čím ukončuje bezdomovectvo. A dosiahli spolu veľké veci: sociálne nájomné bývanie vďaka nim vlani našlo 32 rodín – dve v Prešove a 30 v Košiciach. "V Nadácii DEDO sme presvedčení o tom, že rodina patrí domov. Vďaka výbornej spolupráci s BILLA sa nám v programe Housing First podarilo vlani úspešne zabývať 10 % z celkového počtu rodín, ktoré v Košiciach žijú v podmienkach bezdomovectva. V tomto roku by sme chceli bývanie zabezpečiť pre ďalších 10 rodín a zrealizovať podrobný prieskum o tom, koľko ľudí v bytovej núdzi žije v Prešove," vysvetlila Alena Vachnová, predsedníčka správnej rady v Nadácii DEDO. Klienti, ktorých nadácia zabýva podľa zásad "housing first", platia za bývanie riadny nájom, prispôsobený finančnej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzajú.Zabezpečením sociálneho nájomného bývania sa však podpora nekončí. Rodiny ďalej sprevádzajú multidisciplinárne tímy, ktoré im poskytujú sociálne, psychologické či právne poradenstvo. "Aj vďaka nášmu projektu CHLEBODARCA mohli odborníci z Nadácie DEDO a ňou založených neziskových organizácií rodinám vlani venovať viac ako 5500 hodín svojho času. Pomohli im tak zbaviť sa dlhov, vylepšiť rodinné vzťahy, získať prácu alebo vyriešiť rôzne právne spory. Vďaka práci ďalších špecialistov v tíme sa tiež zlepšila dochádzka detí do školy, ba dokonca ich školské výsledky," povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka v BILLA Slovensko. Okrem toho rodinám vlani poskytli viac ako 900 hodín technickej podpory, napríklad pri sťahovaní alebo montovaní nábytku. Súčasťou podpory BILLA je aj pomoc vo forme potravinových kariet, ktoré vlani využilo 149 ľudí. Poslúžili im počas práceneschopnosti či krátkodobého výpadku príjmu, ale pomohli aj s väčšími rodinnými výdavkami po nasťahovaní sa do nového bytu. Počas tohto roka pomôžu potravinové karty BILLA viac ako 170 ľuďom.Aby si rodiny umiestnené v sociálnom nájomnom bývaní dokázali svoj nový domov udržať, Nadácia DEDO im zabezpečuje aj prácu a pravidelný príjem. V unikátnej krajčírskej dielni neziskovej organizácie Dorka Bags v Prešove tak šikovní zamestnanci pretvárajú použité reklamné bannery na funkčné tašky. Len v minulom roku predali viac ako 2900 originálnych produktov. Aktuálne v dielni pracuje tím ôsmich ľudí, cieľom na najbližšie mesiace je zamestnať ďalších dvoch.Štýlové crossbody kabelky či vkusné nákupné tašky vyrobené z reklamných bannerov a plachiet BILLA sú dostupné vo vybraných predajniach v Košiciach, Prešove a Bratislave. Dorka Bags sa ako prvá nezisková organizácia zaradila medzi dodávateľov BILLA, vďaka čomu mohla v krajčírskej dielni vytvoriť 1,5 plného pracovného úväzku pre zraniteľné osoby. Vzniknúť tiež mohla pozícia pracovného mentora, ktorý ľudí so skúsenosťou bezdomovectva rozvíja v ich kariérnom a osobnostnom raste. Okrem toho Dorka Bags poskytuje aj službu nazvanú Agentúra podporovaného zamestnávania, v rámci ktorej tím špecialistov pomáha znevýhodneným klientom nájsť si zamestnanie na voľnom trhu práce. V databáze už majú viac ako 220 ľudí."Sme veľmi radi, že naša spolupráca s Nadáciou DEDO a jej n. o. Dorka Bags už po roku prináša výsledky. Naším cieľom je zabezpečiť nielen to, aby rodiny v náročnom životnom období získali dôstojné bývanie a podporu v zamestnaní, ale aby dostávali aj potrebnú podporu na stabilizáciu svojej situácie. Teší nás, že sa nám to spoločne darí realizovať. Do pomoci sú prirodzene zapojení aj naši zákazníci, pretože jeden cent z každého chleba, ktorý si kúpia v predajniach BILLA, putuje do projektu CHLEBODARCA," dodala Jana Gregorovičová.Informačný servis