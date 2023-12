Progresívci podporia Korčoka, možná kandidatúra Danka za prezidenta vraj ukazuje nejednotnosť koalície (video)

Ovládnutie Protimonopolného úradu

Promafiánsky balíček ako priorita

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podporí v boji o post hlavy štátu bývalého ministra zahraničia Ivana Korčoka . Predseda PS Michal Šimečka poukazuje na to, že ak by sa prezidentom stal Peter Pellegrini (Hlas-SD) , koalícia by mala všetky dôležité posty v štáte. Vládna trojka je však podľa neho krehkejšia, ako by sa mohlo zdať.Má 79 poslancov, pričom často sa stane, že niekto chýba a na to, aby jej prechádzali zákony, potrebuje 76 hlasov. Navyše sa podľa neho ukazuje jej nejednotnosť. Líder SNS Andrej Danko by mohol byť jedným z kandidátov na prezidenta, rovnako ako aj Peter Pellegrini (Hlas-SD).„Súbor Danko – Pellegrini by som si rád pozrel. Ukazuje to nejednotnosť vládnej koalície, keď nemajú ani spoločného kandidáta na prezidenta,“ zhodnotil na tlačovej konferencii Šimečka.Progresívne Slovensko upozornilo na list výkonnej podpredsedníčky Európskej komisie Margrethe Vestager , ktorá varovala pred ovládnutím Protimonopolného úradu. Slovensku pre navrhovanú zmenu kompetenčného zákona hrozí žaloba, poukázal Šimečka.„Stalo sa presne to, na čo sme upozorňovali. Koaličný valec Fica a Pellegriniho sa snaží potichu a narýchlo uniesť štát a ovládnuť aj nezávislé štátne inštitúcie. Zmena odvolávania šéfa Protimonopolného úradu však porušuje súťažné právo EÚ,“ vyhlásil Šimečka s tým, že sa to prejavuje aj na dianí v parlamente, ktoré sa predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu rozpadáva pod rukami. Vláda Roberta Fica podľa neho priamo ohrozuje slovenské záujmy a hrozia nám súdne konania zo strany EÚ.Šimečka poukázal na to, že napriek opakovaným upozorneniam, že skrátené legislatívne konanie šliape po ústavnosti, Pellegrini dopustil prijímanie vyslovene škodlivých a nedomyslených návrhov zákonov.Dnes je podľa neho jasné, že prioritou vlády nie je štátny rozpočet, ale promafiánsky balíček. PS je podľa neho pripravené rokovať aj v noci. Grémium by malo byť podľa kuloárnych informácií zajtra, povedal predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci. „Koalícia to robí narýchlo a v noci, bez potrebnej diskusie a bez ohľadu na dopady, ktoré to bude mať na Slovensku. Trvalo to len pár týždňov a dnes všetci vidia, že Pellegrini nie je slobodným štátnikom, za akého sa rád pokladá, ale stále tým istým poslušným služobníkom Roberta Fica, akým bol uplynulé dve desiatky rokov," zdôraznil šéf progresívcov.Aj preto je podľa jeho slov dôležité zabrániť tomu, aby výhonky strany Smeru ovládli parlament, vládu aj prezidentský úrad. „Peter Pellegrini dokázal, že nesmie byť prezidentom SR. Slovensko potrebuje rovnováhu. Preto PS jednoznačne podporuje Ivana Korčoka. Je to skúsený diplomat, skutočný vlastenec a ako jediný má šancu Pellegriniho v súboji o post prezidenta poraziť. Som presvedčený, že bude výborným prezidentom Slovenska,” uzavrel Šimečka.