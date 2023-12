KDH vyzýva Pellegriniho, aby parlament začal rokovať o rozpočte

Príspevky ku kompetenčnému zákonu

Rokovania do 24 hodiny

18.12.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva predsedu parlamentu Petra Pellegriniho , aby zákonodarný zbor začal prerokovávať návrh štátneho rozpočtu na rok 2024.Ako uviedla šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková, v tejto súvislosti podala procedurálny návrh, aby národná rada pozastavila rozpravu o kompetenčnom zákone. Šéf parlamentu Pellegrini však podľa nej nedal o návrhu hlasovať s odôvodnením, že parlament nie je uznášaniaschopný.„Jednoducho vládni poslanci dnes neboli v práci,“ povedala Holečková. Opozičné strany tiež podľa nej Pellegrinimu navrhli, aby za účelom rokovania o rozpočte využil inštitút všeobecného súhlasu, čo rokovací poriadok umožňuje.„Odpoveď bola taká, aby sme stiahli všetky naše príspevky ku kompetenčnému zákonu, že my to máme v rukách - a môže sa rokovať o rozpočte,“ uviedla Holečková.Šéfka klubu KDH tiež kritizovala „novú politickú kultúru“, o ktorej podľa nej hovorila vládna koalícia pred voľbami a počas kampane, a je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.„Nútia nás rokovať do 24 hodiny. Tento týždeň to vyzerá, že budeme rokovať aj počas noci,“ skonštatovala Holečková. Doplnila, že ak parlament nestihne schváliť rozpočet ešte v tomto roku, bude to chyba Pellegriniho, pretože nie je schopný zabezpečiť funkčnosť národnej rady.„Opäť chceme vyzvať Petra Pellegriniho, aby stiahol z rokovania parlamentu návrhy, ktoré sa týkajú zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, znižovania trestov za korupciu, ako aj návrhu, ktorý sa týka oslabovania Úradu na ochranu oznamovateľov,“ dodala Holečková.