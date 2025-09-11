Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. septembra 2025

Progresívci pre krádeže v obchodoch zvolávajú mimoriadny výbor, pozvú Šutaja Eštoka aj Suska


Opozičné Progresívne Slovensko zvoláva mimoriadny Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR, kam pozve ministra vnútra Matúša ...



Zdieľať
653a5f1275e8c813620127 676x450 11.9.2025 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko zvoláva mimoriadny Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR, kam pozve ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) pre pretrvávajúcu problematiku krádeží v obchodoch. Ako progresívci informovali, zvaľovanie situácie na opozíciu zo strany spomenutých ministrov je popretím reality a snahou vyviniť sa z krízy, ktorú sami spôsobili presadením novely trestných kódexov a rozvratom polície.


Zoznam toho, za čo všetko môže opozícia, začína byť podľa poslankyne PS Lucie Plavákovej nekonečný. „Spôsobili sme Ficovu dražobu, Ficovu chudobu, protivládne protesty v Srbsku aj puč proti slovenskej vláde s Gruzíncami. A teraz sme už aj príčinou nárastu krádeží,” povedala.

Minister vnútra a minister spravodlivosti sa podľa Plavákovej tým, že zodpovednosť za nárast krádeží pripisujú opozícii ukázali ako absolútni tragédi. „Ak nevedia riešiť problémy, ktoré spôsobili, navrhujem im, aby odstúpili a prenechali to iným,” doplnila poslankyňa.

Polícia nestíha


Exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) v tejto súvislosti uviedol, že disponuje dokumentom, ktorý policajná prezidentka Jana Maškarová rozposlala krajským policajným riaditeľom.

„Sama v ňom píše, že polícia nestíha riešiť priestupky a drobné krádeže a vyzýva policajtov, aby sa sústredili na obchody a priestupky v nich. Občania denne vidia, že ich bezpečnosť klesá a krádeže pribúdajú. Spôsobila to Suskova novela Trestného zákona, ktorá z trestných činov spravila priestupky. Páchatelia to vedia a obchodníkom sa vysmievajú," skonštatoval Mikulec.

Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (klub Slovensko) je absolútne zjavné, že dramatický nárast obťažujúcej kriminality nastal ihneď po tom, čo súčasná vláda presadila novelu Trestného zákona s cieľom ochrániť organizovaný zločin a skorumpovaných funkcionárov.

„Dnes na túto prozločineckú politiku trpia čestní ľudia a obchodníci, ktorých vagabundi za bieleho dňa prepadávajú a organizujú v predajniach lúpežné nájazdy. Je prejavom drzosti a arogancie, že politici, ktorí spôsobili na Slovensku rozvrat spravodlivosti a založili požiar kriminality, sa dnes tvária ako tí, ktorí ho hasia," vyhlásila Remišová.

Narastá agresivita


Nárast počtu krádeží v obchodoch je podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska celoeurópskym trendom. Problémom je podľa neho v tejto súvislosti hlavne narastajúca agresivita. „Ani v iných vyspelých demokraciách na toto zatiaľ nenašli účinný liek,“ skonštatoval vo štvrtok minister.

Postihovanie agresivity pri krádežiach pritom už je podľa Suska zakotvené v Trestnom zákone. Ak sa totiž pri krádeži použije násilie, alebo dokonca iba hrozba násilia, ide o trestný čin bez ohľadu na výšku škody. „Pokiaľ k takýmto konaniam dôjde, tak je to automaticky trestný čin,“ zdôraznil minister spravodlivosti.

Priemerná výška škody pri krádežiach v obchodoch momentálne podľa Suska predstavuje približne 50 eur. Pred novelizáciou trestných kódexov pritom minimálna výška škody pre kvalifikáciu 'trestný čin' predstavovala sumu 266 eur. „Ak by k zmene trestných kódexov vôbec nedošlo, tento problém by vznikol tak či tak,“ vyhlásil Susko. Doplnil, že drobné krádeže sú aktuálne riešené priestupkovým zákonom.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci pre krádeže v obchodoch zvolávajú mimoriadny výbor, pozvú Šutaja Eštoka aj Suska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Trestný zákon Ústavnoprávny výbor NR SR
Narušením poľského vzdušného priestoru sa Bezpečnostná rada OSN bude zaoberať v piatok
<< predchádzajúci článok
Generálna prokuratúra by mala preveriť, či Naď neohrozil bezpečnosť Slovenska, vyhlásil Gašpar – VIDEO

