Progresívci predstavili päťbodový plán na udržanie Slovenska za európskym stolom – VIDEO

13.3.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo päťbodový plán, ako udržať Slovensko za európskym stolom. Zdôvodnilo ho tým, že nechce zostať len pri kritike a nemôže sa ďalej pozerať na to, že vláda nemá žiadny plán v oblasti zahraničnej politiky Slovenská vláda je podľa predsedu PS Michala Šimečku pasívna, vyčleňuje Slovensko z hlavného prúdu, čo môže mať nedozerné následky na zahraničné vzťahy, záujmy, prosperitu a do budúcna aj suverenitu našej krajiny.PS preto navrhuje vláde diplomatickú iniciatívu na východnom krídle NATO , rokovanie s partnermi v Paríži, Berlíne a Londýne, zvolanie rokovania Bukureštskej deviatky (B9) s generálnym tajomníkom NATO a USA, vycestovanie do Kyjeva a aktualizáciu Bezpečnostnej stratégie SR "Slovensko má šancu byť úspešné v tomto novom svete iba vtedy, keď bude súčasťou silnej a jednotnej Európe. Vedia to všetci, ale slovenská vláda robí presný opak. Namiesto toho, aby sa zúčastnila pohybu, ktorý vidíme v Európe, tak sa Slovensko z neho vyčleňuje," zdôraznil Šimečka.Premiér Robert Fico Smer-SD ) podľa neho najprv skúšal veľkú geopolitickú hru, cestoval po celom svete, bol v Moskve, Číne, Brazílii, chcel na Slovensku mierový samit a myslel si, že bude hrať prvú ligu."Nakoniec sa mu to celé rozpadlo, či už jeho amaterizmom, alebo priveľkými ambíciami a naivitou. A keďže nebudoval ani vzťahy s našimi najbližšími partnermi tu v Európe, tak výsledkom je, že Slovensko zostalo v kúte a dejiny nás obchádzajú," zhodnotil Šimečka.Slovensko podľa neho stráca svojich susedov ako partnerov, či už je to Poľsko, Česko alebo Ukrajina. Pravidelne chýbame za európskym rokovacím stolom, aj v takých dôležitých otázkach, keď sa rozhoduje o našej bezpečnosti."Slovenská vláda sa cíti viac doma v Moskve ako v Bruseli, Slovensko vidí ako chudobné predmestie Ruska a nie ako prosperujúcu súčasť Európy. Toto je potrebné zastaviť," hovorí Šimečka.Podľa neho to Fico ťahaním Slovenska smerom k Rusku hrá najmä na svojich voličov a voličov Republiky. "Robert Fico je dnes v pasci vlastnej propagandy, ktorú si vytvoril za tie roky," zhodnotil.Bývalý diplomat Ivan Korčok nerozumie tomu, čo bráni ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi (Smer-SD), aby konečne vycestoval do Kyjeva. Podľa neho sa bojí svojich vlastných prívržencov, čo by na to povedali, a preto hazarduje s celým Slovenskom."Prichádzame o kľúčového suseda a do budúcna zbavujete Slovensko obrovských príležitostí, ktoré budú pri obnove Ukrajine. Sadnite do vlaku a choďte do Kyjeva, nič sa vám nestane a budete len naprávať škody, ktoré ste spôsobili," vyzval Blanára.Zároveň sa pýta, akým spôsobom kroky súčasnej vlády vedú k tomu, aby Slovensko malo silnejší hlas v EÚ a ako prispievame k tomu, aby EÚ mala silnejší hlas vo svete."Sme neviditeľní, izolovaní a irelevantní. Už dnes PS supluje vládu a ukazuje, čo by sme robili my. Preto sa pravidelne stretávame s partnermi v zahraničí. Hovoríme o tom, že po voľbách vrátime Slovensko do Európy. Chceme, aby naši partneri vedeli, že Robert Fico a jeho blúznenie o svetových stranách nie je Slovensko," uviedol.