Ukradol čokoládu a vyhrážal sa bombou, lupič z čerpacej stanice skončil v rukách polície

13.3.2025 (SITA.sk) - Trebišovskí policajti rýchlo vypátrali a zadržali lupiča z čerpacej stanice, vyhrážal sa bombou. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, 50-ročný Ján z trebišovského okresu prišiel v nedeľu večer na čerpaciu stanicu a z regálu si vzal čokoládu, ktorú si ukryl vo vrecku.Následne pod hrozbou násilia od zamestnankyne opakovane žiadal tržbu. „Vyhlásil, že má pri sebe bombu, ktorá do 10 sekúnd vybuchne, pričom ruku mal vo vrecku a tvár si maskoval golierom bundy," uviedla polícia. Keď sa Jánovi nepodarilo získať peniaze, odišiel a ukradnutú čokoládu zahodil pred budovou čerpacej stanice.„Podľa doterajšieho vyšetrovania si zrejme „nemiestne zažartoval“, no spôsob, akým to urobil, už na vtip vôbec nevyzeral," uviedli policajti. Podozrivého muža vypátrali a zadržali. Ján už čelí obvineniu zo zločinu lúpeže. Ak mu bude dokázaná vina, môže stráviť za mrežami tri až osem rokov.