Progresívci sa pre schválené zmeny v RTVS oblečú do čiernej, plánujú sa obrátiť aj na Ústavný súd (video)

24.4.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) je v súvislosti so schválenými zmenami v RTVS pripravené obrátiť sa na Ústavný súd SR a po diskusii s opozičnými partnermi ísť aj do verejných zhromaždení.Na znak toho, že nastal čierny deň pre médiá a demokraciu na Slovensku, prídu poslanci a poslankyne Progresívneho Slovenska vo štvrtok do parlamentu v čiernej farbe a vyjadria tak podporu RTVS.„Vláda postupuje podľa manuálu, podľa ktorého postupujú všetci autokrati na celom svete – krok po kroku si uzurpovať moc nad inštitúciami, ktoré majú byť nezávislé, prípadne verejnoprávne. Ten manuál je jasný – podriadiť si bezpečnostné zložky, oslabiť nezávislosť súdnictva a samozrejme získať pod kontrolu médiá,“ povedal v stredu na tlačovej besede líder PS Michal Šimečka Keďže bezpečnostné zložky vrátane polície a špeciálnej prokuratúry si už vláda podriadila, teraz Robert Fico (Smer-SD) podľa Šimečku útočí na nezávislú súdnu moc a na verejnoprávnu televíziu.„Cieľ je jediný – vytvoriť štátnu televíziu, ktorá bude poplatná vláde a bude jej hlásnou trúbou, nebude už verejnoprávna ani nezávislá. My im RTVS nedáme tak ľahko,“ tvrdí Šimečka.Poslankyňa Zora Jaurová povedala, že upravená verzia zákona je rovnakou hrozbou, ako pôvodná verzia. Podľa nej neexistuje absolútne žiadny legitímny dôvod na to, aby vláda rušila existujúcu inštitúciu a zakladala novú, všetky zmeny sa dali urobiť novelou zákona o RTVS.„Riaditeľa redukujú na vykonávača príkazov rady, ktorá bude obsadená politicky – vládou a koaličnou väčšinou v parlamente. A funkciu cenzorského orgánu preberie etická komisia,“ hovorí Jaurová.Premiér Fico ani ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa podľa jej slov netaja tým, že cieľom je odvolať súčasný manažment a vymenovať si vlastných ľudí, čo poukazuje na absolútnu účelovosť tohto zákona.„Hoci hovoria o boji s dezinformáciami, dodávajú im novú definíciu – dezinformácie sú tie informácie, ktoré sú proti nám. RTVS musíme pred ľuďmi, ktorí si z nej chcú spraviť svoju slúžku, dôsledne brániť,“ uzavrela Jaurová.