Šéf Najvyššieho súdu sa rázne ohradil voči tvrdeniam Fica o odmietnutí súčinnosti pri bleskovej kontrole z ministerstva

24.4.2024 (SITA.sk) - Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta sa razantne ohradil voči tomu, že by najvyšší súd odmietal akúkoľvek súčinnosť, a to aj vrátane súčinnosti, pokiaľ ide o pochybnosti pri prideľovaní spisov.Reagoval tak na vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), podľa ktorého NS SR odmietol sprístupniť rezortu spravodlivosti údaje z elektronickej podateľne, cez ktorú sú prideľované súdne spisy.Ako Fico spresnil, predmetom kontroly bolo prideľovanie spisov senátu Juraja Klimenta v predchádzajúcich rokoch. Šikuta ubezpečil širokú, právnickú a politickú verejnosť, že pokiaľ ide o prideľovanie spisov na NS SR, tak je všetko v poriadku, pretože sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti.„Dôrazne sa ohradzujem voči týmto obvineniam, ktoré zazneli z úst premiéra," vyhlásil Šikuta, ktorý súčasne apeluje na vládnych predstaviteľov, aby neuváženými a nepravdivými vyjadreniami a obvineniami nezasahovali do nezávislosti súdnictva a nehazardovali s už aj tak krehkou dôverou verejnosti v súdnu moc.„Mali by rešpektovať ústavný princíp deľby moci a spolupráce mocí v štáte. NS SR má povinnosť tieto princípy hájiť aj za cenu politických útokov," zdôraznil predseda najvyššieho súdu.Predseda NS SR vysvetlil, že situácia, o ktorej hovoril premiér bola v skutočnosti veľmi neštandardná a arogantná.„Včera 24. apríla sme ráno obdržali niečo po 9:00 email od MS SR, ktoré nám oznámilo, že príde, prakticky ihneď o 10:00, vykonať na najvyššom súde kontrolu. My sme sa absolútne profesionálne vysporiadali s týmto neštandardným stavom a prijali sme štvorčlennú inšpekčnú delegáciu z MS SR na pôde NS SR," uviedol Šikuta a pokračoval, že keď im predložili poverovacie listiny na vykonanie kontroly, tak boli veľmi všeobecné.„Po rozhovore s členmi previerkovej komisie sme sa dozvedeli, že nám prišli zobrať kompletnú databázu celého informačného systému všetkých súdnych spisov evidovaných v súdnom manažmente," dodal Šikuta s tým, že to v konečnom dôsledku ani kontrola.Ako spresnil, najskôr chceli spisy od roku 2001. „Keď sme im povedali, že je to veľmi veľa terabajtov, na čo nemali pri sebe zariadenia, tak to upresnili od roku 2019," dodal Šikuta.Šikuta dodal, že svoju kariéru sa ako predseda NS SR či ako sudca nestretol s tým, že by ministerstvo spravodlivosti takto arogantne pristúpilo k okamžitej kontrole, a takýmto spôsobom jednalo s predsedom a vedením najvyššieho súdu.NS SR počas tohto stretnutia informoval rezort spravodlivosti, že takýto spôsob vykonania kontroly nemá oporu v zákone.„Boli prekvapení, pretože mali dojem, že ministerstvo má vykonávať dohľad a pod tým si vyložili, že môžu zobrať celú databázu. Musím konštatovať, že NS SR nemá najmenší dôvod nič zakrývať. Naopak, má záujem, pokiaľ sú pochybnosti, aby sa riadne preverili, k čomu poskytujeme potrebnú relevantnú súčinnosť," dodal predseda najvyššieho súdu, podľa ktorého je nemysliteľné, aby ministerstvo prišlo zobrať celú databázu, kde sú všetky spisy vrátane osobných údajov či výpovedí.Ako Šikuta ďalej upozornil, pracovníci rezortu odmietli povedať, o aké konkrétne spisy majú záujem a doteraz teda nevedia, aký bol cieľ ich kontroly. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že v zmysle zákona o súdoch vydalo poverenie, cieľom ktorého malo byť preskúmanie náhodného výberu sudcov.Tým by sa mohli vyvrátiť podozrenia z toho, že v uplynulých rokoch existoval v polícii a súdnictve systém zneužívania trestného práva na politické ciele.Kontrola, ktorá sa mala začať v 23. apríla 2024, však podľa rezortu zrealizovaná nebola, pretože ju zmarili zamestnanci súdu.„Osoby konajúce za Najvyšší súd SR odmietli vykonanie kontroly podľa poverenia z dôvodu absencie kontrolných kompetencií ministerstva voči Najvyššiemu súdu, pričom sa odvolali na to, že z ustanovení zákona o súdoch nevyplývajú žiadne oprávnenia rezortu spravodlivosti vo vzťahu k súdu,“ citoval minister Boris Susko protokol, ktorý spísali na mieste zamestnanci ministerstva spravodlivosti.Minister ďalej upozornil, že takéto poverenie na vykonanie kontroly sa realizovalo v posledných piatich rokoch celkovo trikrát a nikdy predtým sa nestalo, aby ju niektorý z pracovníkov justície zmaril.„Tu nejde o kontrolu konkrétnych súdnych konaní, tu ide o kontrolu správy súdu, do ktorého sa zahŕňa informačný systém, akým spôsobom narábajú s informačným systémom,“ vysvetlil minister Susko.