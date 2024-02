Progresívci spúšťajú kampaň „Nemôžu mať všetko“, prvých 100 dní vlády bolo podľa Šimečku dobrých pre mafiánov (video)

Dobrých sto dní pre mafiánov

Na protestoch sa zúčastnilo 60-tisíc ľudí

2.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) spúšťa kampaň Nemôžu mať všetko. Uviedol to predseda PS Michal Šimečka , podľa ktorého nesmieme dopustiť, aby vláda Roberta Fica mala všetko.Súčasťou kampane budú billboardy, onlinová kampaň a séria diskusií po celom Slovensku, aby sa zmobilizovalo a zapojilo čo najviac ľudí. Ako Šimečka zdôraznil, vláda za svojich prvých 100 dní neriešila nič iné, len promafiánsky balíček.„Zdá sa, že vláde na ničom inom nezáleží. Na toto stavila všetko. Nie je to vláda, ktorá by riešila problémy ľudí a vládla v ich prospech, ale rieši iba samu seba a doteraz predkladá zákon, ktorý je len v prospech zlodejov, mafiánov a korupčníkov. Bolo to dobrých 100 dní pre mafiánov a zlodejov. Bolo to veľmi zlých 100 dní pre kohokoľvek iného," vyhlásil Šimečka s tým, že to môže byť ešte horšie.„Pred pár dňami Andrej Danko SNS ) povedal viac než chcel. Povedal, že koalícia sa teraz ešte krotí, aby pomohla Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) zvíťaziť v prezidentských voľbách, a že potom to naozaj príde, potom urobia to, čo chcú urobiť. Dokonca naznačil, že už mali ovládnuť všetky dôležité inštitúcie v bezpečnostných zložkách. Naozaj sa obávam toho, čo by sa stalo, ak by táto vláda mala aj prezidentský úrad," doplnil predseda PS.Pokračoval, že ani v európskych voľbách sa nesmie dopustiť, aby najsilnejším slovenským hlasom bol hlas strany Smer-SD . „Aj tu platí, že nemôžu mať všetko. Zvlášť v tejto situácii, keď konanie vlády ohrozuje budúcnosť našej pozície v EÚ , reputáciu a peniaze z eurofondov," zdôraznil Šimečka s tým, že to platí aj v prípade prezidentskej voľby.„Sme presvedčení, že ak by mali všetko a Pellegrini by bol prezidentom, tak to s našou demokraciou môže byť na šikmej ploche," dodal Šimečka.Šimečka súčasne informoval, že na protestoch 1. februára sa zúčastnilo 60-tisíc ľudí, teda doposiaľ najviac zo všetkých protestov k stiahnutiu novely Trestného zákona „Zároveň to bolo práve 100 dní tejto vlády, keď sa protestné zhromaždenia konali. Je to najlepšie vysvedčenie tejto vlády. Nepamätám si situáciu na Slovensku, kde tak po krátkom čase vládnutia sa tak veľká masa ľudí postavila na odpor," dodal predseda PS a súčasne sa odvolal na prieskum organizácie Transparency International Slovensko, ktorého výsledky ukazujú, že dokonca ani väčšina voličov koalície nesúhlasí s tým, aby sa znižovali tresty za korupciu.