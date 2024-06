Progresívci sú v ťažkej menšine a ide o Pyrrhovo víťazstvo. Blaha ako podpredseda parlamentu plánuje skončiť (video)

PS zvíťazilo nominálne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Radosť z rekordnej účasti vo voľbách

Vzdajú sa poslaneckých mandátov

10.6.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko PS ) podľa novozvoleného europoslanca Ľuboša Blahu Smer-SD ) v skutočnosti nezvíťazilo. Ako uviedol, aj napriek tomu, že má PS najvyšší počet mandátov, je v menšine vzhľadom na európske témy.„Ich progresivistický pohľad je v ťažkej menšine. Keď si zoberieme hociktorú z európskych tém, či už je to otázka mieru, tak tam je v prevahe naša strana, Hlas-SD a ďalšie, ktoré majú vo väčšine mierový názor,“ uviedol Blaha s tým, že šesť progresívnych hlasov stojí proti deviatim zvyšným aj v otázke migrácie, kde je väčšina novozvolených europoslancov protimigračných, a rovnako to platí pri téme Green Dealu a zrušení práva veta.„Téma po téme je porážkou PS, čo je dobrá správa pre Slovensko. Jediná kozmetická chybička krásy je, že zvíťazili nominálne. Ale za týchto okolností ide o Pyrrhovo víťazstvo,“ vyhlásil Blaha. Ako dodal, hlavnou témou strany bude v europarlamente mier.Podľa slov europoslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD), ktorá sa opäť dostala do europarlamentu, sa strana z výsledku teší a poďakovala voličom za podporu.„Tieto voľby boli pre nás komplikovanejšie, pretože keď sme mali začať volebnú kampaň, tak dve hodiny pred tým sa niekto pokúsil zavraždiť predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je lídrom strany a spolu s nami mal ísť do kampane,“ pripomenula Beňová s tým, že aj napriek tomu dokázali získať výborný výsledok a získali o dva mandáty viacej než mali doteraz. Ako uviedla, v Európskom parlamente budú predĺženou rukou vlády Roberta Fica.„Budeme podporovať vládu v rozhodnutiach, ktoré urobí smerom k európskym témam,“ dodala Beňová.Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) vníma dosiahnutý výsledok ako pozitívny aj napriek druhému miestu.„Je to podporou politiky, ktorú robí vláda SR. Dostali sme mandát presadzovať politiky, o ktorých sme hovorili v našej kampani, ako je napríklad otázka mieru či energetickej, vojenskej a potravinovej bezpečnosti. Hovoriť chcú podľa jej slov viac o poľnohodpodárstve, podpore slovenských regiónov a chcú prijímať na pôde európskych inštitúcií zákony, ktoré budú prospešné pre slovenských občanov."Novozvolený poslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) vyjadril svoju radosť z rekordnej účasti vo voľbách. Ako však podotkol, vysoká účasť bola najmä vo väčších mestách. To podľa neho prispelo k víťazstvu PS, a preto je podľa neho potrebné oslovovať aj menšie okresy.Nová europoslankyňa za Smer-SD Judita Laššáková sa chce v europarlamente zaoberať ochranou spotrebiteľa či na ústavnoprávne záležitosti.„Chápem EÚ ako prostriedok, ktorým sa dokážeme priblížiť aj občanom na Slovensku, a práve preto vítam spoluprácu, ktorá sa bude rysovať aj vďaka výborom v Európskom parlamente ,“ uviedla Laššáková a ubezpečila, že strana Smer-SD odvedie výbornú prácu a všetky kroky bude konzultovať s vládou.Blaha doplnil, že sa spolu s Erikom Kaliňákom vzdajú poslaneckých mandátov v Národnej rade SR 15. júla, a teda deň pred zložením sľubu v Európskom parlamente. Súčasne avizoval aj vzdanie sa pozície podpredsedu parlamentu. Jedným z vážnych kandidátov na tento post je poslanec Tibor Gašpar