Progresívne Slovensko je najsilnejšou liberálnou stranou v Európe, Šimečka hovorí o dôležitej vzpruhe aj odkaze pre vládu (video)

10.6.2024 (SITA.sk) - Pri pohľade na výsledky volieb do Európskeho parlamentu v iných európskych krajinách je dnes Progresívne Slovensko najsilnejším liberálnym politickým subjektom v Európe.Na pondelkovej tlačovej konferencii to skonštatoval šéf progresívcov Michal Šimečka . Zároveň zdôraznil, že žiadna slovenská politická strana ešte nezískala taký počet hlasov a šesť kresiel v EP.„Sme prakticky zdvojnásobili náš zisk z roku 2019," povedal Šimečka. Výsledok PS podľa neho signalizuje, že je možné poraziť Smer-SD. „Je to veľmi dôležitá vzpruha do najbližších mesiacov a rokov," vyhlásil predseda PS. Doplnil, že ide aj o odkaz tejto vláde, „nech trochu brzdia, že nemôžu všetko".PS chce podľa svojho predsedu na výsledok v eurovoľbách nadviazať a zabojovať o to, aby sa vízia moderného a európskeho Slovenska presadila aj v ďalších voľbách.„Či už komunálnych a župných, alebo potom národných," zdôraznil Šimečka. Dodal, že jeho ambíciou je tiež ukotviť hnutie v každom regióne, meste a okrese.Voľby do Európskeho parlamentu vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 27,81 percenta hlasov. Získalo tak šesť poslaneckých kresiel, ktoré obsadia Ľudovít Ódor,