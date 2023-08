Progresívci v súvislosti s obvineniami vyzývajú na odvolanie riaditeľa SIS Aláča

Založenie zločineckej skupiny

Očistenie SIS a NBÚ

19.8.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s obvineniami vyzýva na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ako uviedol podpredseda Európskeho parlamentu a predseda PS Michal Šimečka , Slovensko má bezpečnostný a reputačný problém.„Šéfovia inštitúcií, ktoré majú za úlohu chrániť Slovensko pred závažnými hrozbami, sú podozriví, že boli takejto hrozby súčasťou," upozornil Šimečka“Závažnosť obvinení je naozaj šokujúca. Založenie zločineckej skupiny, zneužitie právomoci verejného činiteľa či marenie spravodlivosti. Obvinení sú pritom bývalý aj súčasný riaditeľ SIS, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a ďalší. Podozrenia voči týmto osobám a inštitúciám, ktoré zastupujú, visia vo vzduchu už roky,” uviedol Šimečka a doplnil, že situácia nemusela zájsť tak ďaleko a premiér Ľudovít Ódor mal Aláča odvolať už skôr.Podpredseda PS Tomáš Valášek dodal, že treba nechať políciu, prokuratúru a súdy konať, no zároveň je podľa neho potrebné pozerať na fungovanie spravodajských zložiek.„Je načase vniesť do ich práce oveľa viac svetla. Obvinení a podozrení je už toľko, že je na mieste otázka, ako a koho si vyberáme. Preto som už v roku 2021 podal návrh na zmenu voľby riaditeľa SIS, s cieľom zaviesť transparentnejší model,” vyhlásil Valášek, podľa ktorého návrhu by voľbe malo predchádzať verejné vypočutie výborom Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.„Naším spoločným cieľom musí byť očistenie SIS a NBÚ. Obnovenie ich integrity doma, aj v zahraničí. Aby sme opäť dokázali veriť, že sú garantom našej bezpečnosti, nie jej ohrozením,” uzavrel Valášek.