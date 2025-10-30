Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
30. októbra 2025

Progresívci vinia vládu z rastúcej kriminality. Suska vyzývajú, aby si obrovský problém konečne všimol – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kriminalita Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Trestný zákon

Ficova vláda vedome zmenila trestné zákony v prospech organizovaného zločinu a dnes zlyháva pri ochrane ľudí aj ...



30.10.2025 (SITA.sk) - Ficova vláda vedome zmenila trestné zákony v prospech organizovaného zločinu a dnes zlyháva pri ochrane ľudí aj majetku. Zo Slovenska sa tak stáva mafiánsky štát, vyhlásil člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak (PS). Podľa jeho slov je dnes jasné, že systém je nastavený tak, aby chránil konkrétnych ľudí.


"Obžalovaných z korupcie, organizovaného zločinu či hospodárskej kriminality. Ak vláda dokáže bez hanby nominovať za podpredsedu parlamentu obžalovaného a za šéfa tajnej služby jeho syna so symbolmi mafie na ruke, tak sa už niet na čo hrať," zdôraznil.

Skresľujúce štatistiky


Bývalý policajný prezident Spišiak upozornil na to, že polícia prezentuje skresľujúce štatistiky o tom, že kriminalita klesá. "Zrušila sa priestupková recidíva. Teda, zmenilo sa chápanie toho, čo je priestupok a čo je trestný čin. To ale neznamená, že sa situácia zlepšila," vysvetlil a dodal, že páchatelia teraz môžu kradnúť dokonca opakovane. Podľa neho kriminalita stále rastie a štát ju ignoruje.

"Dáta ľuďom nevysvetlia, čo každý z nás cíti. A namiesto posilnenia polície im berú kompetencie. Tí policajti, ktorí zostali v teréne, budú prví, na ktorých sa ľudia nahnevajú. Na vine je však vláda, ktorá rozkladá systém zvnútra," uviedol Spišiak.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výzva Suskovi


Člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby si obrovský problém kriminality konečne všimol. "Pán Susko, zobuďte sa a riešte problém, ktorý ste spôsobili vy," odkázal. "Vláda povolila, aby sa kradlo, tak sa kradne. A ešte majú tú drzosť hádzať vinu na opozíciu," dodal Vančo.

Minister Susko podľa Vanča namiesto riešení a budovania systému bez náhrady rozbil pôvodný systém trestnej politiky štátu. "A teraz dáva priestor ľuďom ako pán Glück, ktorý navrhuje hanebné bundy s nápisom ‘kradol som‘," povedal Vančo. „Štát sa podľa jeho slov postavil na stranu zlodejov a proti poctivým občanom a ak to minister Susko nedokáže napraviť, nemá na svojom poste čo robiť," dodal.

Na výbor neprišli koaliční poslanci ani ministri


Členka parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS) upozornila na to, že minulý týždeň zvolali mimoriadny parlamentný výbor k narastajúcej kriminalite za účasti zástupcov miest a obcí a pozvali naň aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministra spravodlivosti Suska aj predstaviteľov polície.

"Neprišli ani koaliční poslanci, ani ministri," zdôraznila s tým, že výbor preto mohol rokovať len neformálne. Hanuliaková pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že chce, aby sa na Slovensku "žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie".

"Páchateľ na ulici sa nepýta, koho ste volili. Toto nie je politická téma, ale otázka bezpečia každého človeka," zdôraznila. Ako dodala, minister obrany si zakladá žandársky zbor, ale novela zákona o obecnej polícii leží už dva roky v šuplíku na ministerstve vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci vinia vládu z rastúcej kriminality. Suska vyzývajú, aby si obrovský problém konečne všimol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

