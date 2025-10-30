|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Šimon Simona
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. októbra 2025
Korupcia vo väznici v Leopoldove. Prokurátor obžaloval šesť osôb vrátane pedagóga
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na šesť osôb v súvislosti s ...
Zdieľať
30.10.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na šesť osôb v súvislosti s korupciou vo väznici v Leopoldove.
Ako informoval hovorca trnavskej prokuratúry Mojmír Huna, žalovaný skutok spočíval v tom, že obvinený D. M. ako väzenský pedagóg na základe požiadavky odsúdeného D. M. v období od januára 2023 do júla 2024 neoprávnene vnášal do ústavu omamné látky a nepovolené lieky, ktoré odovzdával odsúdenému a ktoré zabezpečoval prostredníctvom príbuzných odsúdených osôb, konkrétne A. M. a E. K. Za uvedenú činnosť pritom opakovane bral od týchto príbuzných úplatky v sumách po 300 až 700 eur.
"Na trestnej činnosti sa taktiež úmyselne podieľala M. H. – priateľka A. M., ktorá poskytla svoj účet na zasielanie týchto úplatkov a sumy z účtu vyberala a ďalej odovzdávala svojmu priateľovi za účelom ich odovzdania D. M." uviedol Huna.
Bývalý pedagóg Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov D. M. je v tejto súvislosti stíhaný pre pokračovací zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Osoby A. M. a E. K., teda príbuzní odsúdených D. M. a M. K., zase pre pokračovací prečin podplácania formou spolupáchateľstva. M. H., teda priateľka A. M. je stíhaná pre pokračovací prečin podplácania, rovnako ako aj odsúdený D. M. a M. K.
Hovorca prokuratúry doplnil, že predmetom obžaloby je tiež skutok, ktorého sa dopustil D. M. tým, že od nezisteného času si bez povolenia zadovážil a neoprávnene prechovával 1 103 kusov nábojov.
Zdroj: SITA.sk - Korupcia vo väznici v Leopoldove. Prokurátor obžaloval šesť osôb vrátane pedagóga © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informoval hovorca trnavskej prokuratúry Mojmír Huna, žalovaný skutok spočíval v tom, že obvinený D. M. ako väzenský pedagóg na základe požiadavky odsúdeného D. M. v období od januára 2023 do júla 2024 neoprávnene vnášal do ústavu omamné látky a nepovolené lieky, ktoré odovzdával odsúdenému a ktoré zabezpečoval prostredníctvom príbuzných odsúdených osôb, konkrétne A. M. a E. K. Za uvedenú činnosť pritom opakovane bral od týchto príbuzných úplatky v sumách po 300 až 700 eur.
Pokračovací zločin prijímania úplatku
"Na trestnej činnosti sa taktiež úmyselne podieľala M. H. – priateľka A. M., ktorá poskytla svoj účet na zasielanie týchto úplatkov a sumy z účtu vyberala a ďalej odovzdávala svojmu priateľovi za účelom ich odovzdania D. M." uviedol Huna.
Bývalý pedagóg Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov D. M. je v tejto súvislosti stíhaný pre pokračovací zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Neoprávnené prechovávanie nábojov
Osoby A. M. a E. K., teda príbuzní odsúdených D. M. a M. K., zase pre pokračovací prečin podplácania formou spolupáchateľstva. M. H., teda priateľka A. M. je stíhaná pre pokračovací prečin podplácania, rovnako ako aj odsúdený D. M. a M. K.
Hovorca prokuratúry doplnil, že predmetom obžaloby je tiež skutok, ktorého sa dopustil D. M. tým, že od nezisteného času si bez povolenia zadovážil a neoprávnene prechovával 1 103 kusov nábojov.
Zdroj: SITA.sk - Korupcia vo väznici v Leopoldove. Prokurátor obžaloval šesť osôb vrátane pedagóga © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívci vinia vládu z rastúcej kriminality. Suska vyzývajú, aby si obrovský problém konečne všimol – VIDEO
Progresívci vinia vládu z rastúcej kriminality. Suska vyzývajú, aby si obrovský problém konečne všimol – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Harabin po vyhlásení rozsudku nazval sudkyňu „zrúdou v talári“, Sudcovská rada sa kolegyne zastala
Harabin po vyhlásení rozsudku nazval sudkyňu „zrúdou v talári“, Sudcovská rada sa kolegyne zastala