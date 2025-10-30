Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

30. októbra 2025

Korupcia vo väznici v Leopoldove. Prokurátor obžaloval šesť osôb vrátane pedagóga


Tagy: Korupcia krajská prokuratúra Leopoldov Prokurátor Úplatok Väznica

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na šesť osôb v súvislosti s ...



vaznica leopoldov 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na šesť osôb v súvislosti s korupciou vo väznici v Leopoldove.


Ako informoval hovorca trnavskej prokuratúry Mojmír Huna, žalovaný skutok spočíval v tom, že obvinený D. M. ako väzenský pedagóg na základe požiadavky odsúdeného D. M. v období od januára 2023 do júla 2024 neoprávnene vnášal do ústavu omamné látky a nepovolené lieky, ktoré odovzdával odsúdenému a ktoré zabezpečoval prostredníctvom príbuzných odsúdených osôb, konkrétne A. M. a E. K. Za uvedenú činnosť pritom opakovane bral od týchto príbuzných úplatky v sumách po 300 až 700 eur.

Pokračovací zločin prijímania úplatku


"Na trestnej činnosti sa taktiež úmyselne podieľala M. H. – priateľka A. M., ktorá poskytla svoj účet na zasielanie týchto úplatkov a sumy z účtu vyberala a ďalej odovzdávala svojmu priateľovi za účelom ich odovzdania D. M." uviedol Huna.

Bývalý pedagóg Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov D. M. je v tejto súvislosti stíhaný pre pokračovací zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Neoprávnené prechovávanie nábojov


Osoby A. M. a E. K., teda príbuzní odsúdených D. M. a M. K., zase pre pokračovací prečin podplácania formou spolupáchateľstva. M. H., teda priateľka A. M. je stíhaná pre pokračovací prečin podplácania, rovnako ako aj odsúdený D. M. a M. K.

Hovorca prokuratúry doplnil, že predmetom obžaloby je tiež skutok, ktorého sa dopustil D. M. tým, že od nezisteného času si bez povolenia zadovážil a neoprávnene prechovával 1 103 kusov nábojov.


Zdroj: SITA.sk - Korupcia vo väznici v Leopoldove. Prokurátor obžaloval šesť osôb vrátane pedagóga © SITA Všetky práva vyhradené.

